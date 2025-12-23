Världen
En jultomte firar jul med folk i staden Betlehem i området Västbanken. Jesus är född i Betlehem. Foton: Mahmoud Illean/AP/TT
En stor julgran i Betlehem pyntas med fina kulor.
Folk i Betlehem tittar på figurer av barnet Jesus och hans föräldrar.
Julfest med artister vid kyrkan i Betlehem.
Jul igen i Betlehem
För två år sedan började
kriget i området Gaza.
Israel och den palestinska
gruppen Hamas krigar
mot varandra.
Många tusen
människor har dött.
Stora delar av Gaza
är förstört.
Men sedan oktober i år
är det en paus i kriget.
Det betyder inte
att allt är bra.
Människor i Gaza har
det fortfarande svårt.
Flera hundra personer
har dött i nya attacker.
Men det är ändå lugnare.
Det märks också i staden
Betlehem i det palestinska
området Västbanken.
I år firar staden jul igen.
Det har den inte gjort
sedan år 2022.
Det var i Betlehem
som Jesus föddes
för länge sedan.
Julen handlar om
att det är hans födelsedag.
På torget i Betlehem
står nu en stor julgran
med röda och gula kulor.
Längs gatorna lyser
lampor i olika färger.
Stora skyltar berättar
att det ska bli
julmarknader i staden.
– Det har varit två
hemska år av tystnad.
Ingen jul, inga jobb.
Det säger Maher Canawati
som är ledare i Betlehem.
Julen är viktig för Betlehem.
Många jobbar med turister
som kommer dit på julen.
Men när det var krig
i Gaza kom inga turister
till Betlehem.
Maher Canawati säger
att det inte var lätt
att bestämma att staden
skulle fira jul igen.
Många palestinier i Gaza
har det ju svårt.
– Men djupt inne
i hjärtat
kände jag att det här var rätt.
Julen borde aldrig stoppas.
Den är ett ljus av hopp för oss.
Det säger Maher Canawati.
8 SIDOR/TT
Hej 8 sidor,
I Sverige kallas det för en terroristorganisation Hamas, inte bara en grupp.
Tack
Hej!
Hamas är en grupp
som styr i Gaza.
EU, USA och andra länder
säger att Hamas är terrorister.
Hälsningar,
8 Sidor
Jag visste inte att Jesus kommer från Betlehem
Vem dõda barn inte terrorist men vem vill hans land ār terrorist