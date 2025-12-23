Jul igen i Betlehem

För två år sedan började

kriget i området Gaza.

Israel och den palestinska

gruppen Hamas krigar

mot varandra.

Många tusen

människor har dött.

Stora delar av Gaza

är förstört.

Men sedan oktober i år

är det en paus i kriget.

Det betyder inte

att allt är bra.

Människor i Gaza har

det fortfarande svårt.

Flera hundra personer

har dött i nya attacker.

Men det är ändå lugnare.

Det märks också i staden

Betlehem i det palestinska

området Västbanken.

I år firar staden jul igen.

Det har den inte gjort

sedan år 2022.

Det var i Betlehem

som Jesus föddes

för länge sedan.

Julen handlar om

att det är hans födelsedag.

På torget i Betlehem

står nu en stor julgran

med röda och gula kulor.

Längs gatorna lyser

lampor i olika färger.

Stora skyltar berättar

att det ska bli

julmarknader i staden.

– Det har varit två

hemska år av tystnad.

Ingen jul, inga jobb.

Det säger Maher Canawati

som är ledare i Betlehem.

Julen är viktig för Betlehem.

Många jobbar med turister

som kommer dit på julen.

Men när det var krig

i Gaza kom inga turister

till Betlehem.

Maher Canawati säger

att det inte var lätt

att bestämma att staden

skulle fira jul igen.

Många palestinier i Gaza

har det ju svårt.

– Men djupt inne i hjärtat

kände jag att det här var rätt.

Julen borde aldrig stoppas.

Den är ett ljus av hopp för oss.

Det säger Maher Canawati.

8 SIDOR/TT