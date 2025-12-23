Världen

    En jultomte firar jul med folk i staden Betlehem i området Västbanken. Jesus är född i Betlehem. Foton: Mahmoud Illean/AP/TT

    En stor julgran i Betlehem pyntas med fina kulor.

    Folk i Betlehem tittar på figurer av barnet Jesus och hans föräldrar.

    Julfest med artister vid kyrkan i Betlehem.

Jul igen i Betlehem

För två år sedan började
kriget i området Gaza.
Israel och den palestinska
gruppen Hamas krigar
mot varandra.

Många tusen
människor har dött.
Stora delar av Gaza
är förstört.

Men sedan oktober i år
är det en paus i kriget.

Det betyder inte
att allt är bra.
Människor i Gaza har
det fortfarande svårt.
Flera hundra personer
har dött i nya attacker.
Men det är ändå lugnare.

Det märks också i staden
Betlehem i det palestinska
området Västbanken.
I år firar staden jul igen.
Det har den inte gjort
sedan år 2022.

Det var i Betlehem
som Jesus föddes
för länge sedan.
Julen handlar om
att det är hans födelsedag.

På torget i Betlehem
står nu en stor julgran
med röda och gula kulor.
Längs gatorna lyser
lampor i olika färger.
Stora skyltar berättar
att det ska bli
julmarknader i staden.

– Det har varit två
hemska år av tystnad.
Ingen jul, inga jobb.

Det säger Maher Canawati
som är ledare i Betlehem.
Julen är viktig  för Betlehem.
Många jobbar med turister
som kommer dit på julen.

Men när det var krig
i Gaza kom inga turister
till Betlehem.

Maher Canawati säger
att det inte var lätt
att bestämma att staden
skulle fira jul igen.
Många palestinier i Gaza
har det ju svårt.

– Men djupt inne  i hjärtat
kände jag att det här var rätt.
Julen borde aldrig stoppas.
Den är ett ljus  av hopp för oss.
Det säger Maher Canawati.

8 SIDOR/TT

23 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. Michael skriver:
    23 december, 2025 kl. 09:57

    Hej 8 sidor,

    I Sverige kallas det för en terroristorganisation Hamas, inte bara en grupp.
    Tack

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      23 december, 2025 kl. 10:57

      Hej!

      Hamas är en grupp
      som styr i Gaza.
      EU, USA och andra länder
      säger att Hamas är terrorister.

      Hälsningar,
      8 Sidor

  2. Vinne skriver:
    23 december, 2025 kl. 11:13

    Jag visste inte att Jesus kommer från Betlehem

    Svara
  3. Non skriver:
    23 december, 2025 kl. 11:37

    Vem dõda barn inte terrorist men vem vill hans land ār terrorist

    Svara
