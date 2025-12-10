Attacker vid Thailands gräns

Det är mycket våld

vid gränsen mellan länderna

Thailand och Kambodja

i Asien.

Ländernas soldater har

attackerat varandra.

Både soldater och vanligt folk

har dött i de senaste attackerna.

Nu flyr människor

på båda sidor gränsen.

Området är inte säkert.

Det säger myndigheter

i båda länderna.

I Thailand har

ungefär 400 tusen

människor flytt.

I Kambodja har

ungefär 100 tusen

människor flytt.

Länderna har bråkat

om gränsen i många år.

Det viktiga templet

Preah Vihear finns där.

En domstol har sagt

att det ligger på

Kambodjas sida.

Men länderna fortsätter

att bråka om det.

I somras dog

över 40 personer.

Efter det har det

varit paus i kriget.

USAs president

Donald Trump var med

och ordnade pausen.

Men trots det har det

varit många attacker

i området.

