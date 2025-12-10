Världen

Två människor går. Solen går ned i bakgrunden.

Människor flyr från Kambodjas sida av gränsen. Foto: Heng Sinith/AP/TT

Attacker vid Thailands gräns

Det är mycket våld
vid gränsen mellan länderna
Thailand och Kambodja
i Asien.

Ländernas soldater har
attackerat varandra.
Både soldater och vanligt folk
har dött i de senaste attackerna.

Nu flyr människor
på båda sidor gränsen.
Området är inte säkert.
Det säger myndigheter
i båda länderna.

I Thailand har
ungefär 400 tusen
människor flytt.
I Kambodja har
ungefär 100 tusen
människor flytt.

Länderna har bråkat
om gränsen i många år.
Det viktiga templet
Preah Vihear finns där.
En domstol har sagt
att det ligger på
Kambodjas sida.
Men länderna fortsätter
att bråka om det.

I somras dog
över 40 personer.
Efter det har det
varit paus i kriget.

USAs president
Donald Trump var med
och ordnade pausen.
Men trots det har det
varit många attacker
i området.

8 SIDOR/TT

10 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. MILENA skriver:
    10 december, 2025 kl. 12:37

    😮

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar