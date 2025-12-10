Världen
Människor flyr från Kambodjas sida av gränsen. Foto: Heng Sinith/AP/TT
Attacker vid Thailands gräns
Det är mycket våld
vid gränsen mellan länderna
Thailand och Kambodja
i Asien.
Ländernas soldater har
attackerat varandra.
Både soldater och vanligt folk
har dött i de senaste attackerna.
Nu flyr människor
på båda sidor gränsen.
Området är inte säkert.
Det säger myndigheter
i båda länderna.
I Thailand har
ungefär 400 tusen
människor flytt.
I Kambodja har
ungefär 100 tusen
människor flytt.
Länderna har bråkat
om gränsen i många år.
Det viktiga templet
Preah Vihear finns där.
En domstol har sagt
att det ligger på
Kambodjas sida.
Men länderna fortsätter
att bråka om det.
I somras dog
över 40 personer.
Efter det har det
varit paus i kriget.
USAs president
Donald Trump var med
och ordnade pausen.
Men trots det har det
varit många attacker
i området.
8 SIDOR/TT
10 december 2025
😮