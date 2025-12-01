Världen
Människor i huvudstaden Colombo i Sri Lanka. Foto: Eranga Jayawardena/AP/TT
Över tusen döda i Asien
Över tusen människor
har dött efter regn
och översvämningar
i området Asien.
Värst är det i länderna
Sri Lanka och Indonesien.
Nu jobbar militärer där
för att hjälpa till
att rädda människor.
Det är översvämningar
i hela Sri Lanka,
i stora delar av Indonesien,
i södra Thailand
och norra Malaysia.
Människor har tvingats
klättra upp i träd
och på tak till hus
för att klara sig.
Sri Lanka har nu
bett andra länder om hjälp.
I Indonesien har flest dött,
över 500 människor.
Flera hundra människor
saknas också.
Varje år regnar det mycket
i de här delarna av Asien.
Men i år har det
varit mycket mer regn
än vanligt.
8 SIDOR/TT
1 december 2025
