Över tusen döda i Asien

Över tusen människor

har dött efter regn

och översvämningar

i området Asien.

Värst är det i länderna

Sri Lanka och Indonesien.

Nu jobbar militärer där

för att hjälpa till

att rädda människor.

Det är översvämningar

i hela Sri Lanka,

i stora delar av Indonesien,

i södra Thailand

och norra Malaysia.

Människor har tvingats

klättra upp i träd

och på tak till hus

för att klara sig.

Sri Lanka har nu

bett andra länder om hjälp.

I Indonesien har flest dött,

över 500 människor.

Flera hundra människor

saknas också.

Varje år regnar det mycket

i de här delarna av Asien.

Men i år har det

varit mycket mer regn

än vanligt.

