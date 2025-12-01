Världen

Människor står i knähögt vatten på en gata i en stad.

Människor i huvudstaden Colombo i Sri Lanka. Foto: Eranga Jayawardena/AP/TT

Över tusen döda i Asien

Över tusen människor
har dött efter regn
och översvämningar
i området Asien.

Värst är det i länderna
Sri Lanka och Indonesien.
Nu jobbar militärer där
för att hjälpa till
att rädda människor.

Det är översvämningar
i hela Sri Lanka,
i stora delar av Indonesien,
i södra Thailand
och norra Malaysia.

Människor har tvingats
klättra upp i träd
och på tak till hus
för att klara sig.

Sri Lanka har nu
bett andra länder om hjälp.
I Indonesien har flest dött,
över 500 människor.
Flera hundra människor
saknas också.

Varje år regnar det mycket
i de här delarna av Asien.
Men i år har det
varit mycket mer regn
än vanligt.

8 SIDOR/TT

1 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    1 december, 2025 kl. 13:48

    SORGLIGT!!!

    Svara
