Skandal med rasism i Finland

Flera politiker

i Finlands regering

har varit rasistiska mot asiater.

Petteri Orpo

är ledare för regeringen.

Nu ber han om ursäkt

till människor i asiatiska länder.

Det började med en kvinna

som heter Sarah Dzafce.

Hon vann tävlingen Miss Finland.

Hon la ut en bild

på sig själv på internet.

På bilden tar hon sina fingrar

och drar huden vid ögonen åt sidan.

Hon skriver att hon låtsas

vara en asiatisk person.

Efter det har hon fått mycket kritik.

Hon får inte längre

vara Miss Finland.

Hon har bett om ursäkt.

Tre politiker från

partiet Sannfinländarna

gjorde sedan likadana bilder.

Partiet är med i regeringen.

Petteri Orpo

är ledare för regeringen.

Han är med i Samlingspartiet.

Orpo säger att Finlands regering

tycker att det är fel

med rasism mot asiater.

