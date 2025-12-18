Världen
Petteri Orpo är ledare för regeringen i Finland. Foto: Sergei Grits/AP/TT
Sarah Dzafce. Foto: Emmi Korhonen/Lehtikuva/AP/TT
Skandal med rasism i Finland
Flera politiker
i Finlands regering
har varit rasistiska mot asiater.
Petteri Orpo
är ledare för regeringen.
Nu ber han om ursäkt
till människor i asiatiska länder.
Det började med en kvinna
som heter Sarah Dzafce.
Hon vann tävlingen Miss Finland.
Hon la ut en bild
på sig själv på internet.
På bilden tar hon sina fingrar
och drar huden vid ögonen åt sidan.
Hon skriver att hon låtsas
vara en asiatisk person.
Efter det har hon fått mycket kritik.
Hon får inte längre
vara Miss Finland.
Hon har bett om ursäkt.
Tre politiker från
partiet Sannfinländarna
gjorde sedan likadana bilder.
Partiet är med i regeringen.
Petteri Orpo
är ledare för regeringen.
Han är med i Samlingspartiet.
Orpo säger att Finlands regering
tycker att det är fel
med rasism mot asiater.
8 SIDOR/TT
18 december 2025
Jag gillar inte rasister ,människor måste lära sig att hat skapar bara mer hat.hoppas det blir fred på jorden och att vi alla kan leva sams