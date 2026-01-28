Barnen får gå i skolan igen

Det är paus i kriget

i det palestinska

området Gaza.

Nu ska alla barn

få gå i skolan igen.

Förenta Nationerna

hjälper till med det.

Nästan alla skolor

i Gaza blev förstörda

under kriget.

700 tusen barn fick

inte lära sig

läsa och skriva.

Nu bygger FN nya skolor.

Redan i år ska över

300 tusen barn få plats.

Nästa år ska alla

få gå i skolan.

Det säger James Elder

från FNs grupp Unicef.

Samtidigt säger Israel

att de ska öppna gränsen

mellan Gaza och Egypten

i staden Rafah.

Det är en del av planen

för fred i Gaza.

Människor har inte kunnat

lämna Gaza sedan kriget

började i oktober år 2023.

8 SIDOR/TT