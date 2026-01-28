Världen
Palestinska barn i en skola i staden Gaza. Foto: Jehand Alshrafi/AP/TT
Barnen får gå i skolan igen
Det är paus i kriget
i det palestinska
området Gaza.
Nu ska alla barn
få gå i skolan igen.
Förenta Nationerna
hjälper till med det.
Nästan alla skolor
i Gaza blev förstörda
under kriget.
700 tusen barn fick
inte lära sig
läsa och skriva.
Nu bygger FN nya skolor.
Redan i år ska över
300 tusen barn få plats.
Nästa år ska alla
få gå i skolan.
Det säger James Elder
från FNs grupp Unicef.
Samtidigt säger Israel
att de ska öppna gränsen
mellan Gaza och Egypten
i staden Rafah.
Det är en del av planen
för fred i Gaza.
Människor har inte kunnat
lämna Gaza sedan kriget
började i oktober år 2023.
8 SIDOR/TT
Kriget i Gaza
- Kriget i Gaza började
i oktober år 2023.
- Israel attackerade då
det palestinska området
Gaza.
- Det hände efter att gruppen
Hamas som styr i Gaza
attackerat Israel.
- Sedan den 10 oktober förra året
är det paus i kriget.
- Trots det har många människor
dödats i Gaza under pausen.
- Det finns en plan för hur
det ska bli fred mellan
Israel och Hamas.
28 januari 2026
