En stor grupp barn sitter på stolar utomhus. En läarare visar något på en vit tavla.

Palestinska barn i en skola i staden Gaza. Foto: Jehand Alshrafi/AP/TT

Barnen får gå i skolan igen

Det är paus i kriget
i det palestinska
området Gaza.
Nu ska alla barn
få gå i skolan igen.
Förenta Nationerna
hjälper till med det.

Nästan alla skolor
i Gaza blev förstörda
under kriget.
700 tusen barn fick
inte lära sig
läsa och skriva.

Nu bygger FN nya skolor.
Redan i år ska över
300 tusen barn få plats.
Nästa år ska alla
få gå i skolan.

Det säger James Elder
från FNs grupp Unicef.

Samtidigt säger Israel
att de ska öppna gränsen
mellan Gaza och Egypten
i staden Rafah.

Det är en del av planen
för fred i Gaza.
Människor har inte kunnat
lämna Gaza sedan kriget
började i oktober år 2023.

8 SIDOR/TT

Kriget i Gaza

  • Kriget i Gaza började
    i oktober år 2023.
  • Israel attackerade då
    det palestinska området
    Gaza.
  • Det hände efter att gruppen
    Hamas som styr i Gaza
    attackerat Israel.
  • Sedan den 10 oktober förra året
    är det paus i kriget.
  • Trots det har många människor
    dödats i Gaza under pausen.
  • Det finns en plan för hur
    det ska bli fred mellan
    Israel och Hamas.

28 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. Fatima skriver:
    28 januari, 2026 kl. 12:16

    Jag hoppas att afghan flickor kan också go i skolan igen. 💔

    Svara
  2. Fatima skriver:
    28 januari, 2026 kl. 12:18

    Jag hoppas att afghan flickor kan gå i skolan igen.

    Svara
  3. . skriver:
    28 januari, 2026 kl. 13:01

    Jag håller med Fatima.

    Svara
  4. Maja skriver:
    28 januari, 2026 kl. 13:38

    Detta är ett mirakel!💕

    Svara
