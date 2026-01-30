Världen

En stor grupp män som har militärkläder och gröna kepsar.

Personer som är med i Irans revolutionsgarde. Foto: Vahid Salemi/AP/TT

EU kallar grupp terrorister

En grupp som heter
Irans revolutionsgarde
är terrorister.
Det har EU bestämt.
De bestämde det i torsdags.

Det beror på
det som har hänt i Iran
den senaste tiden.

Det har varit protester i Iran.
Flera tusen människor
som protesterar har blivit dödade
av Irans revolutionsgarde
och andra grupper
som landets regering styr.

Politiker i EU säger
att Irans revolutionsgarde
gör terror och att regeringen
dödar sitt eget folk.

Irans regering säger
att det är fel att EU
kallar gruppen för terrorister.

Irans revolutionsgarde
är en del av regeringens militär.
Det var år 1979 som islamisterna
tog makten i Iran.
Strax efter det startade
Irans revolutionsgarde.

EUs lista för terrorister

  • 27 länder i Europa är med
    i Europeiska unionen.
    Det kallas oftast EU.
    Sverige är med i EU.
  • EU har en lista med grupper
    som EU tycker är terrorister.
  • EU började med listan
    efter attacken mot USA
    den 11 september år 2001.
  • Några av grupperna på listan
    är gruppen LTTE i Sri Lanka,
    Hizbollah, PKK, IS, al-Qaida,
    Hamas och Islamiska jihad.

Information från nyhetsbyrån TT.

Vad tycker du om nyheten?
9 kommentarer
  1. Tarik skriver:
    30 januari, 2026 kl. 10:32

    EU har glömt Israel

    Svara
  2. inte melker/ alvarligt jag är inte melker skriver:
    30 januari, 2026 kl. 12:12

    aj då

    Svara
  3. 😡 skriver:
    30 januari, 2026 kl. 12:25

    Rasister mot musliner.
    Varför kallar inte Israel det

    Svara
  4. Peter skriver:
    30 januari, 2026 kl. 12:42

    Mycket bra👏

    Svara
  5. Till 😡 från 😁 skriver:
    30 januari, 2026 kl. 12:51

    Förstår du vad du skriver?….👨🏾‍🎓

    Svara
  6. Lea skriver:
    30 januari, 2026 kl. 13:33

    OP

    Svara
  7. 1 skriver:
    30 januari, 2026 kl. 14:19

    synd😢😢

    Svara
  8. Vinne skriver:
    30 januari, 2026 kl. 14:43

    Bra eu

    Svara
  9. Karin och Greta, arga systrar och vi hatar Iran skriver:
    30 januari, 2026 kl. 17:47

    Ondskans näste är Iran. Där bor Mörkrets Furste.

    Svara
