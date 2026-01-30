Världen
Personer som är med i Irans revolutionsgarde. Foto: Vahid Salemi/AP/TT
EU kallar grupp terrorister
En grupp som heter
Irans revolutionsgarde
är terrorister.
Det har EU bestämt.
De bestämde det i torsdags.
Det beror på
det som har hänt i Iran
den senaste tiden.
Det har varit protester i Iran.
Flera tusen människor
som protesterar har blivit dödade
av Irans revolutionsgarde
och andra grupper
som landets regering styr.
Politiker i EU säger
att Irans revolutionsgarde
gör terror och att regeringen
dödar sitt eget folk.
Irans regering säger
att det är fel att EU
kallar gruppen för terrorister.
Irans revolutionsgarde
är en del av regeringens militär.
Det var år 1979 som islamisterna
tog makten i Iran.
Strax efter det startade
Irans revolutionsgarde.
8 SIDOR/TT
EUs lista för terrorister
- 27 länder i Europa är med
i Europeiska unionen.
Det kallas oftast EU.
Sverige är med i EU.
- EU har en lista med grupper
som EU tycker är terrorister.
- EU började med listan
efter attacken mot USA
den 11 september år 2001.
- Några av grupperna på listan
är gruppen LTTE i Sri Lanka,
Hizbollah, PKK, IS, al-Qaida,
Hamas och Islamiska jihad.
Information från nyhetsbyrån TT.
