EU kallar grupp terrorister

En grupp som heter

Irans revolutionsgarde

är terrorister.

Det har EU bestämt.

De bestämde det i torsdags.

Det beror på

det som har hänt i Iran

den senaste tiden.

Det har varit protester i Iran.

Flera tusen människor

som protesterar har blivit dödade

av Irans revolutionsgarde

och andra grupper

som landets regering styr.

Politiker i EU säger

att Irans revolutionsgarde

gör terror och att regeringen

dödar sitt eget folk.

Irans regering säger

att det är fel att EU

kallar gruppen för terrorister.

Irans revolutionsgarde

är en del av regeringens militär.

Det var år 1979 som islamisterna

tog makten i Iran.

Strax efter det startade

Irans revolutionsgarde.

