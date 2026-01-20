Världen

Han bär en kropp som är inlindad i ett lakan.

En man i Gaza bär 11-åriga Hamsa Hosous kropp. Hon dog i en av Israels attacker den 8 januari. Foto: Jehad Alshrafi/AP/TT

Fler barn har dött i Gaza

Minst sju barn och 24 vuxna
har dött under vintern
i det palestinska området Gaza.
De har inte haft något
skydd mot kylan.

Det säger organisationen
Rädda barnen.

Många människor i Gaza
bor i tält.
Deras hus har bombats
sönder av Israels militärer.

Förra veckan dog en tonåring
och tre vuxna i Gaza.
Det hände när väggar rasade
över ett tält på grund av
kraftiga vindar.

Det har varit paus
i kriget i Gaza i tre månader.
Men minst 100 barn
har dödats i Gaza av Israels attacker
under den tiden.

Det säger Förenta Nationernas
särskilda grupp för barn Unicef.

Både Israel och gruppen Hamas
som styr i Gaza
har anklagat varandra
för att bryta mot pausen.

20 januari 2026

