Fler barn har dött i Gaza

Minst sju barn och 24 vuxna

har dött under vintern

i det palestinska området Gaza.

De har inte haft något

skydd mot kylan.

Det säger organisationen

Rädda barnen.

Många människor i Gaza

bor i tält.

Deras hus har bombats

sönder av Israels militärer.

Förra veckan dog en tonåring

och tre vuxna i Gaza.

Det hände när väggar rasade

över ett tält på grund av

kraftiga vindar.

Det har varit paus

i kriget i Gaza i tre månader.

Men minst 100 barn

har dödats i Gaza av Israels attacker

under den tiden.

Det säger Förenta Nationernas

särskilda grupp för barn Unicef.

Både Israel och gruppen Hamas

som styr i Gaza

har anklagat varandra

för att bryta mot pausen.

