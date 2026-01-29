Världen
Resan över Medelhavet är farlig. Foto: Cecilia Fabiano/AP/TT
Flera dog på Medelhavet
Många människor dog
på Medelhavet förra veckan.
Det säger myndigheter
från Italien.
Folk på flykt från norra Afrika
reser ofta med dåliga båtar
till Italien.
De hoppas på ett bättre liv
i Europa.
Förra veckan blåste det mycket.
Det gjorde resan extra farlig.
En båt med flera flyktingar
sjönk i stormen.
Bara en man överlevde.
Han höll sig fast på
trasig delar från båten
i ett dygn.
Sedan blev han räddad.
Det skriver tidningen
The Guardian.
Förra året gjorde
nära 70 tusen människor
den farliga resan över Medelhavet.
Ungefär 30 tusen människor
har dött på havet sedan år 2014.
Det säger Förenta nationerna.
De flesta har rest från hamnar
i länderna Tunisien eller Libyen.
29 januari 2026
inte bra
synd om dem
Det är synd, förstås – men de skulle inte alla komma till Europa, vi har inte tillräckligt med pengar att försöja hela Africa 🙁 – och vart eget liv i Europa blir sämre och sämre.
Stoppa invandringen till europa
Oj då, det är väl synd – min dröm är att jorden skulle vara super fint och att INGET skulle hända för oss! det är ju as synd för de som dog, jag respekterar alltid, men det är super synd att höra denna nyheten…..🕊️🕊️
Gud vad tråkigt😢😿😿😿😿🙀😸
Så synd att så många dog.människor flyr pga av fattigdom. Det är tuffa tider i Europa också, tyvärr man kan inte hjälpa alla.
Afrika är enormt stort. Det finns enorma resurser där, men de som flyr hit är lata och vill inte starta olika jordbruk, som är lätt att göra. Istället vill de ha våra liv i Europa.
Ditt öde är där du föddes. Vi är inte er mamma och pappa.