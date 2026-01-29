Flera dog på Medelhavet

Många människor dog

på Medelhavet förra veckan.

Det säger myndigheter

från Italien.

Folk på flykt från norra Afrika

reser ofta med dåliga båtar

till Italien.

De hoppas på ett bättre liv

i Europa.

Förra veckan blåste det mycket.

Det gjorde resan extra farlig.

En båt med flera flyktingar

sjönk i stormen.

Bara en man överlevde.

Han höll sig fast på

trasig delar från båten

i ett dygn.

Sedan blev han räddad.

Det skriver tidningen

The Guardian.

Förra året gjorde

nära 70 tusen människor

den farliga resan över Medelhavet.

Ungefär 30 tusen människor

har dött på havet sedan år 2014.

Det säger Förenta nationerna.

De flesta har rest från hamnar

i länderna Tunisien eller Libyen.

8 SIDOR