Flera personer har dött i Italien efter att de ätit bland annat röran på avokado, guacamole. Det var gift i den. Foto: AP/TT
Grönsaker som du förvarar i burkar måste lagas på rätt så att det inte blir bakterier. Foto: Jessica Gow/TT
Flera döda av mat i Italien
Fyra personer har
dött i Italien i sommar
efter att de har ätit
guacamole och smörgåsar
med korv och grönsaker.
Personerna fick i sig
ett ovanligt gift
som fanns i maten.
Maten köpte de i gatukök
och på en festival för mat.
Flera andra personer
blev också sjuka och behövde vård.
Förgiftningen är ovanlig
men allvarlig.
Den kallas botulism.
Du kan få i dig giftet
från mat som inte har
blivit lagad på rätt sätt.
I Sverige är botulism
ovanligare än i Italien.
Knappt en person om året
får det i Sverige.
Men det har blivit
populärt i Sverige att odla
egna grönsaker och konservera dem
på olika sätt i burkar.
Då är det extra viktigt att göra rätt.
Myndigheten Livsmedelsverket
har råd om vad som
är viktigt att tänka på.
Grönsakerna måste lagas
på rätt sätt för att giftet
inte ska bildas.
Det är viktigt att använda
rätt mängd ättika, socker och vatten
när du ska lägga in grönsaker.
Följ receptet noga.
Grönsaker du lägger in i olja
måste du förvara i kylskåp
och äta inom några dagar.
Om du har hettat upp grönsakerna
innan du lade in dem
håller de längre.
Men de måste också vara
i kylskåpet hela tiden.
Botulism är en allvarlig förgiftning
- Botulism är en allvarlig förgiftning.
Människor kan bli sjuka
och i värsta fall dö av det.
Du kan få det om du äter mat
som inte är lagad på ett bra sätt.
- Giftet bildas av en bakterie i maten.
- Bakterien kan finnas i jord
och i mat som inte har konserverats
eller förvarats på rätt sätt.
Till exempel inlagda grönsaker
som folk gör själva.
Eller i fisk som rökt och gravad lax.
- Giftet i maten kan göra
att musklerna slutar fungera.
- Farligast blir det om du får
svårt att andas.
- Du kan också bli mycket trött,
få svårt att röra dig
eller få problem med att se.
- Om du misstänker
att du har fått botulism
ska du snabbt söka vård
på sjukhus.
21 augusti 2025
