Flera döda av mat i Italien

Fyra personer har

dött i Italien i sommar

efter att de har ätit

guacamole och smörgåsar

med korv och grönsaker.

Personerna fick i sig

ett ovanligt gift

som fanns i maten.

Maten köpte de i gatukök

och på en festival för mat.

Flera andra personer

blev också sjuka och behövde vård.

Förgiftningen är ovanlig

men allvarlig.

Den kallas botulism.

Du kan få i dig giftet

från mat som inte har

blivit lagad på rätt sätt.

I Sverige är botulism

ovanligare än i Italien.

Knappt en person om året

får det i Sverige.

Men det har blivit

populärt i Sverige att odla

egna grönsaker och konservera dem

på olika sätt i burkar.

Då är det extra viktigt att göra rätt.

Myndigheten Livsmedelsverket

har råd om vad som

är viktigt att tänka på.

Grönsakerna måste lagas

på rätt sätt för att giftet

inte ska bildas.

Det är viktigt att använda

rätt mängd ättika, socker och vatten

när du ska lägga in grönsaker.

Följ receptet noga.

Grönsaker du lägger in i olja

måste du förvara i kylskåp

och äta inom några dagar.

Om du har hettat upp grönsakerna

innan du lade in dem

håller de längre.

Men de måste också vara

i kylskåpet hela tiden.

