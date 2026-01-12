Flera hundra dödade i Iran

För två veckor sedan

började folk i Iran protestera.

Människor gick ut på gatorna.

Folk protesterar mot

att pengarna i landet

har blivit lite värda.

De protesterar också

mot regeringen.

Det har blivit mycket våld

mellan de som protesterar

och landets poliser.

Minst 500 människor

har dödats i protesterna.

Flera tusen har gripits.

Det kan vara många

fler som har dödats.

Internet är stoppat

sedan i torsdags.

De flesta som har dödats

är vanliga människor.

Det säger organisationen

Human Rights Activists

News Agency, HRANA.

De jobbar med människors

rättigheter.

Det är svårt att veta exakt

vad som händer i Iran på grund av

att internet är stoppat.

Men det kommer larm

från Irans sjukhus

att de inte kan ta hand

om alla skadade människor.

USAs ledare Donald Trump

hotar nu med attacker mot Iran.

Iran varnar för att de kommer

göra attacker tillbaka mot

områden där amerikanska

militärer finns.

8 SIDOR/TT