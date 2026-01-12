Världen

En suddig bild på många människor som går tillsammans på en gata-

Människor som protesterar i Irans huvudstad Teheran i lördags. Foto: AP/TT

Flera hundra dödade i Iran

För två veckor sedan
började folk i Iran protestera.
Människor gick ut på gatorna.

Folk protesterar mot
att pengarna i landet
har blivit lite värda.
De protesterar också
mot regeringen.

Det har blivit mycket våld
mellan de som protesterar
och landets poliser.

Minst 500 människor
har dödats i protesterna.
Flera tusen har gripits.
Det kan vara många
fler som har dödats.

Internet är stoppat
sedan i torsdags.
De flesta som har dödats
är vanliga människor.

Det säger organisationen
Human Rights Activists
News Agency, HRANA.
De jobbar med människors
rättigheter.

Det är svårt att veta exakt
vad som händer i Iran på grund av
att internet är stoppat.

Men det kommer larm
från Irans sjukhus
att de inte kan ta hand
om alla skadade människor.

USAs ledare Donald Trump
hotar nu med attacker mot Iran.

Iran varnar för att de kommer
göra attacker tillbaka mot
områden där amerikanska
militärer finns.

8 SIDOR/TT

Irans styre

  • Iran är inte ett fritt land.
    Det är en religiös diktatur.
  • Många iranier har flytt
    till andra länder,
    till exempel Sverige.
  • Den högste ledaren i Iran
    är ayatolla Ali Khamenei.
    Han är 85 år.
    Ayatolla är arabiska
    och betyder Guds tecken.
  • Khamenei har haft makten
    i landet sedan år 1989.
  • De som protesterar har skrikit
    död åt diktatorn.
    Det har kommit filmer på det.
  • Protesterna i Iran är
    de största på flera år.
En gammal man med skägg och turban. Irans viktigaste ledare Ali Khamenei. Foto: AP/TT

12 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
7 kommentarer
  1. v skriver:
    12 januari, 2026 kl. 09:56

    starckars människor 😪😪😪😭😢

    Svara
  2. Fariba skriver:
    12 januari, 2026 kl. 10:01

    Det är dags för europeiska regeringar, inklusive Sverige, att hjälpa det iranska folket

    Svara
  3. Reza skriver:
    12 januari, 2026 kl. 10:05

    ❤️🤍💚😭😭😭😭Ali Khamenei är en blodtörstig ledare

    Svara
  4. Saeed skriver:
    12 januari, 2026 kl. 10:20

    Mullorna har stängt av internet och är upptagna med att massakrera oskyldiga människor. Varför hjälper ingen Irans folk?

    Svara
  5. Hassan skriver:
    12 januari, 2026 kl. 10:20

    Historiskt sett har religion varit ett verktyg för härskare. Religiösa ledare har använt religion för att hjärntvätta massorna och framställa sig själva som representanter för en icke-existerande Gud. Islam är oförenlig med demokrati; sann demokrati kan inte uppnås så länge människor håller fast vid islam.

    Svara
  6. Link skriver:
    12 januari, 2026 kl. 11:07

    Stackars iraner

    Svara
  7. Melwin skriver:
    12 januari, 2026 kl. 11:09

    Vad gjorde äns iranerna

    Svara
