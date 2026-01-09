Inget internet i Iran

Det är protester i Iran.

Nu har regeringen stoppat

internet och telefoner i landet.

– Regeringen stoppar internet

för att världen inte ska se protesterna.

Och inte se när poliserna

dödar demonstranter.

Det säger experten Holly Dagres.

Protesterna började

för två veckor sedan.

Folk protesterar mot

att pengarna i landet

har blivit lite värda.

De protesterar också

mot regeringen.

Minst 45 demonstranter

har blivit dödade.

Det säger organisationen IHR.

Reza Pahlavi bor i USA.

Han är son till den sista

kungen, shahen, av Iran.

Pahlavi pratar mycket om att folk

ska fortsätta protestera.

