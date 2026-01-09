Världen

En marknad under tak. Det är tomt på folk. Affärerna är stängda.

Den stora marknaden i Teheran i Iran är stängd på grund av protesterna. Foto: Vahid Salemi/AP/TT

Inget internet i Iran

Det är protester i Iran.
Nu har regeringen stoppat
internet och telefoner i landet.

– Regeringen stoppar internet
för att världen inte ska se protesterna.
Och inte se när poliserna
dödar demonstranter.

Det säger experten Holly Dagres.

Protesterna började
för två veckor sedan.
Folk protesterar mot
att pengarna i landet
har blivit lite värda.
De protesterar också
mot regeringen.

Minst 45 demonstranter
har blivit dödade.
Det säger organisationen IHR.

Reza Pahlavi bor i USA.
Han är son till den sista
kungen, shahen, av Iran.
Pahlavi pratar mycket om att folk
ska fortsätta protestera.

8 SIDOR/TT

9 januari 2026

