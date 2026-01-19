Internet stoppat i Iran

Protesterna i Iran har varit

under flera veckor.

Militärerna ska ha dödat

flera tusen människor

som protesterade.

Ingen vet exakt hur många.

– Jag såg tre personer

falla ihop samtidigt.

Det säger Kiarash.

Han var i Iran på besök.

Han såg protesterna

i huvudstaden Teheran.

Nu är han tillbaka i Tyskland.

I Teheran såg han säckar

med döda människor i ett hus.

Flera tusen säckar

låg på varandra, säger han.

I helgen sa en person

som jobbar med Irans ledning

att minst 4 500 människor

blivit dödade.

Men organisationen Iran International

säger att minst tolv tusen blivit dödade.

Över 24 tusen personer ska ha

blivit gripna när de protesterade.

USAs ledare Donald Trump

hotade att attackera Iran

om inte dödandet slutade.

Ledarna i Iran har

stoppat internet i landet.

Det fungerade en stund i helgen.

Men nu är det stopp igen.

Organisationer som jobbar med internet

säger att ledarna tänker fortsätta

att hålla internet stängt.

De vill kontrollera människor.

Människor är mycket oroliga

över att internet är stoppat.

Protesterna ska har minskat.

Det är färre människor på gatorna.

Det är militärer ute och vaktar.

Det skriver tidningen Al Jazeera.

8 SIDOR/TT