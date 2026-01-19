Världen
Internet stoppat i Iran
Protesterna i Iran har varit
under flera veckor.
Militärerna ska ha dödat
flera tusen människor
som protesterade.
Ingen vet exakt hur många.
– Jag såg tre personer
falla ihop samtidigt.
Det säger Kiarash.
Han var i Iran på besök.
Han såg protesterna
i huvudstaden Teheran.
Nu är han tillbaka i Tyskland.
I Teheran såg han säckar
med döda människor i ett hus.
Flera tusen säckar
låg på varandra, säger han.
I helgen sa en person
som jobbar med Irans ledning
att minst 4 500 människor
blivit dödade.
Men organisationen Iran International
säger att minst tolv tusen blivit dödade.
Över 24 tusen personer ska ha
blivit gripna när de protesterade.
USAs ledare Donald Trump
hotade att attackera Iran
om inte dödandet slutade.
Ledarna i Iran har
stoppat internet i landet.
Det fungerade en stund i helgen.
Men nu är det stopp igen.
Organisationer som jobbar med internet
säger att ledarna tänker fortsätta
att hålla internet stängt.
De vill kontrollera människor.
Människor är mycket oroliga
över att internet är stoppat.
Protesterna ska har minskat.
Det är färre människor på gatorna.
Det är militärer ute och vaktar.
Det skriver tidningen Al Jazeera.
