Israel stoppar hjälp

Israel stoppar 37 organisationer

som jobbar med att hjälpa människor

i det palestinska området Gaza.

Från den 1 mars

ska organisationerna

inte få komma in i Gaza längre.

Israel anklagar organisationerna

för att inte följa Israels regler.

Några av organisationerna är

Läkare utan gränser, Oxfam

och Norska flyktninghjelpen, NRC.

Över 1200 personer

jobbar i Gaza för den

norska organisationen.

António Guterres är chef

för Förenta Nationerna, FN.

Förbudet gör honom

mycket orolig.

Han säger att Israel

måste ta bort förbudet.

Många människor i Gaza

behöver fortfarande

mycket hjälp.

Sverige och flera länder

och Europeiska Unionen

kritiserar också Israels beslut.

Israel vägrar även

att släppa in journalister i Gaza.

Det har de gjort sedan kriget i Gaza

började den 7 oktober år 2023.

Israel säger att de inte kan lova

säkerhet för journalisterna.

