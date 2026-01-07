Världen

Hon står bredvid en bebis som ligger ner. De är i ett tält.

En kvinna jobbar för organisationen Läkare utan gränser i Gaza. Hon väger en bebis. Foto: Abdel Kareem Hana/AP/TT

Israel stoppar hjälp

Israel stoppar 37 organisationer
som jobbar med att hjälpa människor
i det palestinska området Gaza.

Från den 1 mars
ska organisationerna
inte få komma in i Gaza längre.
Israel anklagar organisationerna
för att inte följa Israels regler.

Några av organisationerna är
Läkare utan gränser, Oxfam
och Norska flyktninghjelpen, NRC.
Över 1200 personer
jobbar i Gaza för den
norska organisationen.

António Guterres är chef
för Förenta Nationerna, FN.
Förbudet gör honom
mycket orolig.
Han säger att Israel
måste ta bort förbudet.
Många människor i Gaza
behöver fortfarande
mycket hjälp.

Sverige och flera länder
och Europeiska Unionen
kritiserar också Israels beslut.

Israel vägrar även
att släppa in journalister i Gaza.
Det har de gjort sedan kriget i Gaza
började den 7 oktober år 2023.
Israel säger att de inte kan lova
säkerhet för journalisterna.

7 januari 2026

