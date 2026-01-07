Världen
Nicolás Maduro och hans fru Cilia Flores på väg till domstolen i New York. Tre poliser visar vägen. Foto: AP/TT
En teckning med Nicolás Maduro och hans fru Cilia Flores i domstolen. De har blåa och röda tröjor. Foto: AP/TT
Maduro fick åka i militärernas bil till domstolen i New York. Foto: AP/TT
Folk protesterade mot USA utanför domstolen. Foto: AP/TT
Maduro i domstol i USA
Venezuelas ledare
Nicolás Maduro
är fånge i USA.
Han togs av USAs
militärer i en attack
mot Venezuelas
huvudstad Caracas.
Det hände i lördags.
Maduros fru Cilla Flores
togs också till fånga i attacken.
I måndags var båda
i en domstol i staden
New York i USA.
Domstolen säger att
Maduro gjort flera brott
med knark och vapen.
Maduro säger att det är fel.
Han har inte gjort något brott.
– Jag är Venezuelas president.
Jag blev kidnappad
i mitt hem,
sa Maduro till domstolen.
Maduros fru sa också
att hon inte gjort något brott.
Flera hundra människor
var samlade utanför domstolen.
En grupp protesterade mot USA.
Andra protesterade mot Maduro.
– Jag tackar USAs
president Trump.
Det här är som om
en dröm har blivit sann.
Det sa en person
till nyhetsbyrån NBC.
Nu ska Maduro och hans
fru vara inlåsta i USA.
Den 17 mars ska de
vara tillbaka i domstolen.
8 SIDOR/TT
7 januari 2026