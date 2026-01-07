Maduro i domstol i USA

Venezuelas ledare

Nicolás Maduro

är fånge i USA.

Han togs av USAs

militärer i en attack

mot Venezuelas

huvudstad Caracas.

Det hände i lördags.

Maduros fru Cilla Flores

togs också till fånga i attacken.

I måndags var båda

i en domstol i staden

New York i USA.

Domstolen säger att

Maduro gjort flera brott

med knark och vapen.

Maduro säger att det är fel.

Han har inte gjort något brott.

– Jag är Venezuelas president.

Jag blev kidnappad

i mitt hem,

sa Maduro till domstolen.

Maduros fru sa också

att hon inte gjort något brott.

Flera hundra människor

var samlade utanför domstolen.

En grupp protesterade mot USA.

Andra protesterade mot Maduro.

– Jag tackar USAs

president Trump.

Det här är som om

en dröm har blivit sann.

Det sa en person

till nyhetsbyrån NBC.

Nu ska Maduro och hans

fru vara inlåsta i USA.

Den 17 mars ska de

vara tillbaka i domstolen.

8 SIDOR/TT