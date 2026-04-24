Militär vann miljoner kronor

I januari i år

grep militärer från USA

Venezuelas tidigare ledare

Nicolás Maduro.

När ledaren greps

vann en militär från USA

många miljoner kronor.

Militären hade spelat om pengar

i ett företag för spel.

Han spelade om

att Venezuelas ledare

skulle bli fast.

När han fick rätt vann han.

Men nu riskerar han straff.

Myndigheterna i USA säger

att han använde

hemlig information

för att kunna spela.

Militären kan bli straffad

med 60 år i fängelse.

Många människor i världen

spelar om pengar.

Vanligast är att spela

om matcher i sport.

Men det har också

blivit vanligare

att spela om pengar

i tävlingar i musik

och i politik.

Experter säger att företagen

som ordnar spelen

vinner mest pengar.

Människor som spelar

kan vinna pengar.

Men det är vanligast

att förlora pengarna.

8 SIDOR/TT