Världen
Nicolás Maduro och hans fru Cilia Flores på väg till domstolen i New York. Foto: AP/TT
Militär vann miljoner kronor
I januari i år
grep militärer från USA
Venezuelas tidigare ledare
Nicolás Maduro.
När ledaren greps
vann en militär från USA
många miljoner kronor.
Militären hade spelat om pengar
i ett företag för spel.
Han spelade om
att Venezuelas ledare
skulle bli fast.
När han fick rätt vann han.
Men nu riskerar han straff.
Myndigheterna i USA säger
att han använde
hemlig information
för att kunna spela.
Militären kan bli straffad
med 60 år i fängelse.
Många människor i världen
spelar om pengar.
Vanligast är att spela
om matcher i sport.
Men det har också
blivit vanligare
att spela om pengar
i tävlingar i musik
och i politik.
Experter säger att företagen
som ordnar spelen
vinner mest pengar.
Människor som spelar
kan vinna pengar.
Men det är vanligast
att förlora pengarna.
8 SIDOR/TT
24 april 2026