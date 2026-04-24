Världen

De har handklovar. Poliser håller dem i armarna.

Nicolás Maduro och hans fru Cilia Flores på väg till domstolen i New York. Foto: AP/TT

Militär vann miljoner kronor

I januari i år
grep militärer från USA
Venezuelas tidigare ledare
Nicolás Maduro.

När ledaren greps
vann en militär från USA
många miljoner kronor.

Militären hade spelat om pengar
i ett företag för spel.
Han spelade om
att Venezuelas ledare
skulle bli fast.
När han fick rätt vann han.

Men nu riskerar han straff.
Myndigheterna i USA säger
att han använde
hemlig information
för att kunna spela.

Militären kan bli straffad
med 60 år i fängelse.

Många människor i världen
spelar om pengar.
Vanligast är att spela
om matcher i sport.

Men det har också
blivit vanligare
att spela om pengar
i tävlingar i musik
och i politik.

Experter säger att företagen
som ordnar spelen
vinner mest pengar.

Människor som spelar
kan vinna pengar.
Men det är vanligast
att förlora pengarna.

8 SIDOR/TT

24 april 2026

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar