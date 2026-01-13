Några samtal från Iran

I flera veckor har det

varit protester i Iran.

Människor protesterar

mot regeringen.

I torsdags stoppade regeringen

internet och telefoner.

Då blir det svårt för världen

att veta vad som händer i Iran.

Men nu verkar det gå

att ringa ibland från Iran

till andra länder.

Det skriver nyhetsbyrån AFP.

Poliserna skjuter

mot de som protesterar.

Minst sex hundra människor

har blivit dödade.

Det säger organisationen

Iran Human Rights.

Men det kan vara

flera tusen som har dödats.

Över tio tusen människor

har blivit tagna av poliserna.

Det säger organisationen HRANA.

8 SIDOR/TT