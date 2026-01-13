Världen
Bilden är inte från Iran. Foto: Jessica Gow/TT
Människor dansar och protesterar i Teheran i Iran. Foto: UGC/AP/TT
Några samtal från Iran
I flera veckor har det
varit protester i Iran.
Människor protesterar
mot regeringen.
I torsdags stoppade regeringen
internet och telefoner.
Då blir det svårt för världen
att veta vad som händer i Iran.
Men nu verkar det gå
att ringa ibland från Iran
till andra länder.
Det skriver nyhetsbyrån AFP.
Poliserna skjuter
mot de som protesterar.
Minst sex hundra människor
har blivit dödade.
Det säger organisationen
Iran Human Rights.
Men det kan vara
flera tusen som har dödats.
Över tio tusen människor
har blivit tagna av poliserna.
Det säger organisationen HRANA.
8 SIDOR/TT
13 januari 2026
Sex hundra personer inte sant det är dubbelt jag kontaktar på en bäst sätt och jag kan inte säga hur.
Världen måste höra det iranska folkets röst. Regimen dödar obeväpnade människor som protesterar fredligt på gatorna. Internet är avstängt. Det iranska folket vill bli fria och leva utan diktatur.
Iran har meddelat att antalet döda är 2 000, men säger att israeliska och amerikanska agenter dödade dem och att det inte är Islamiska republikens fel! Men många fler dödades än denna siffra! Folk gick ut på gatorna eftersom Trump lovade att stödja dem!