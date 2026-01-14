Norska miljoner i sopsäck

Förra veckan jobbade

en arbetare med

att gräva i ett område med hus

i byn Sandnes i Norge.

Då hittade arbetaren en sopsäck.

Den var fylld med

två miljoner norska kronor.

Det är ungefär 1,8 miljoner

svenska kronor.

Först misstänkte folk

att pengarna kunde komma

från det största rånet

i Norges historia, Nokasrånet.

Det hände år 2004.

Rånarna stal ungefär

57 miljoner norska kronor

från företaget Nokas.

Nokas jobbar med att

förvara och transportera pengar.

Det hände i staden Stavanger.

Poliserna har inte hittat pengarna.

Men nu visar polisernas undersökning

att sedlarna från sopsäcken

är tryckta senare än år 2004.

Därför kan de inte komma

från Nokasrånet.

Poliserna vet ännu inte

var pengarna i Sandnes

kommer ifrån.

