Världen

Sopsäcken ligger i jorden. Flera sedlar har trillat ur.

En arbetare hittade sopsäcken förra tisdagen. Foto: Privat / NTB

Norska miljoner i sopsäck

Förra veckan jobbade
en arbetare med
att gräva i ett område med hus
i byn Sandnes i Norge.

Då hittade arbetaren en sopsäck.
Den var fylld med
två miljoner norska kronor.
Det är ungefär 1,8 miljoner
svenska kronor.

Först misstänkte folk
att pengarna kunde komma
från det största rånet
i Norges historia, Nokasrånet.
Det hände år 2004.

Rånarna stal ungefär
57 miljoner norska kronor
från företaget Nokas.
Nokas jobbar med att
förvara och transportera pengar.
Det hände i staden Stavanger.
Poliserna har inte hittat pengarna.

Men nu visar polisernas undersökning
att sedlarna från sopsäcken
är tryckta senare än år 2004.
Därför kan de inte komma
från Nokasrånet.

Poliserna vet ännu inte
var pengarna i Sandnes
kommer ifrån.

8 SIDOR/TT

14 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Inshallah skriver:
    14 januari, 2026 kl. 11:18

    Jag tycker upphittaren ska få behålla pengarna

    Svara
  2. unknown skriver:
    14 januari, 2026 kl. 13:15

    Sverige är bättre ändå😂

    Svara
  3. A skriver:
    14 januari, 2026 kl. 22:10

    Mina pengar, bra ni hittade pengarna, ni får hälften.

    Svara
