Kvinnor i staden Teheran. Bilden är från den 14 januari. Foto: Vahid Salemi/AP/TT
Protester i Irans huvudstad Teheran. Bilden är från den 9 januari. Foto: UGC/AP/TT
En bild från en film från Iran i januari. Den ska visa folk och döda kroppar i säckar. Foto: UGC/AP/TT
Det är protester mot ledarna i Iran i många städer utanför Iran som i Berlin. En bild på Irans ledare brinner. Foto: Ebrahim Noroozi/AP/TT
Paus för straff med döden
Sedan flera veckor
är det stora protester i Iran.
Folk i hela landet protesterar.
Från början handlade det
mest om pengar.
Pengarna har blivit lite värda.
Många har inte råd
att köpa det de behöver.
Men protesterna handlar nu
också om landets styre.
Folk vill att ledarna slutar.
Ledarna vill stoppa protesterna.
Militärerna har skjutit
mot människor.
– De vill skada huvudet
och ögonen så att folk
inte längre kan se,
säger en läkare i Teheran.
Flera tusen människor
ska ha blivit dödade.
Organisationer som jobbar
med människors rättigheter
säger att det kan vara
mellan tre tusen
och tolv tusen döda.
Irans minister Araghchi
säger att det är falskt.
Kanske några hundra dött,
säger han i amerikansk tv.
Många tusen människor som protesterar
har blivit tagna.
Iran har sagt att det
ska bli rättegångar.
De ska straffas med döden,
de ska bli avrättade.
Men på onsdagen sa ministern
att avrättningarna blir stoppade.
USAs ledare Trump säger också
att Iran har lovat det.
Trump har hotat
att attackera Iran
om dödandet fortsätter.
Under natten till torsdagen
stängde Iran luften
över landet.
Inga flyg fick flyga där.
Sverige och flera länder
säger att medborgare
ska lämna Iran.
Det ska gå att flyga från Iran.
Det går att åka
tåg och bil mot Turkiet.
Irans styre
- Iran är inte ett fritt land.
Det är en religiös diktatur.
- Många iranier har flytt
till andra länder,
till exempel Sverige.
- Den högste ledaren i Iran
är ayatolla Ali Khamenei.
Han är 86 år.
Ayatolla är arabiska
och betyder Guds tecken.
- Khamenei har haft makten
i landet sedan år 1989.
- De som protesterar har skrikit
död åt diktatorn.
Det har kommit filmer på det.
- Protesterna i Iran är
de största på flera år.
15 januari 2026
