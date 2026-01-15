Paus för straff med döden

Sedan flera veckor

är det stora protester i Iran.

Folk i hela landet protesterar.

Från början handlade det

mest om pengar.

Pengarna har blivit lite värda.

Många har inte råd

att köpa det de behöver.

Men protesterna handlar nu

också om landets styre.

Folk vill att ledarna slutar.

Ledarna vill stoppa protesterna.

Militärerna har skjutit

mot människor.

– De vill skada huvudet

och ögonen så att folk

inte längre kan se,

säger en läkare i Teheran.

Flera tusen människor

ska ha blivit dödade.

Organisationer som jobbar

med människors rättigheter

säger att det kan vara

mellan tre tusen

och tolv tusen döda.

Irans minister Araghchi

säger att det är falskt.

Kanske några hundra dött,

säger han i amerikansk tv.

Många tusen människor som protesterar

har blivit tagna.

Iran har sagt att det

ska bli rättegångar.

De ska straffas med döden,

de ska bli avrättade.

Men på onsdagen sa ministern

att avrättningarna blir stoppade.

USAs ledare Trump säger också

att Iran har lovat det.

Trump har hotat

att attackera Iran

om dödandet fortsätter.

Under natten till torsdagen

stängde Iran luften

över landet.

Inga flyg fick flyga där.

Sverige och flera länder

säger att medborgare

ska lämna Iran.

Det ska gå att flyga från Iran.

Det går att åka

tåg och bil mot Turkiet.

8 SIDOR/TT