Världen

Folk går på en gata med bilar.

Människor som protesterar i Irans huvudstad Teheran. Bilden är från slutet av december. Foto: Fars News Agency/AP/TT

Protester fortsätter i Iran

Den senaste veckan
har det varit stora protester
i landet Iran.
Det ska vara de största protesterna
på flera år.

Folk i nästan alla delar
av Iran protesterar.
De protesterar mot
landets ledare.

Det har blivit våldsamt
när poliser försökt
stoppa protesterna.

Minst 35 personer
har blivit dödade.
Fyra av dem ska vara barn.

Över tusen människor
har blivit gripna av poliser.
Det säger folk som
kämpar för demokrati i Iran.

Protesterna handlar bland
annat om pengar.
Många i Iran har det svårt.
Det är inflation,
pengarnas värde har sjunkit
mycket den senaste tiden.

Det är svårt att veta
exakt vad som händer i Iran.
Tidningar och tv styrs
av landets ledare.

Iran är inte en demokrati.
Landet har religiösa,
muslimska ledare.
Folket kan inte fritt
välja sina ledare.

8 SIDOR/TT

7 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Vinne skriver:
    7 januari, 2026 kl. 12:01

    Tycker att världen behöver fler länder som har yttrandefrihet, tryckfrihet, demokrati och mänskliga rättigheter som de flesta i Europa har. Vad tycker ni 8 Sidor?

    Svara
  2. Raha skriver:
    7 januari, 2026 kl. 12:30

    Landet måste måste vara demokrati.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar