Människor som protesterar i Irans huvudstad Teheran. Bilden är från slutet av december. Foto: Fars News Agency/AP/TT
Protester fortsätter i Iran
Den senaste veckan
har det varit stora protester
i landet Iran.
Det ska vara de största protesterna
på flera år.
Folk i nästan alla delar
av Iran protesterar.
De protesterar mot
landets ledare.
Det har blivit våldsamt
när poliser försökt
stoppa protesterna.
Minst 35 personer
har blivit dödade.
Fyra av dem ska vara barn.
Över tusen människor
har blivit gripna av poliser.
Det säger folk som
kämpar för demokrati i Iran.
Protesterna handlar bland
annat om pengar.
Många i Iran har det svårt.
Det är inflation,
pengarnas värde har sjunkit
mycket den senaste tiden.
Det är svårt att veta
exakt vad som händer i Iran.
Tidningar och tv styrs
av landets ledare.
Iran är inte en demokrati.
Landet har religiösa,
muslimska ledare.
Folket kan inte fritt
välja sina ledare.
8 SIDOR/TT
7 januari 2026
Tycker att världen behöver fler länder som har yttrandefrihet, tryckfrihet, demokrati och mänskliga rättigheter som de flesta i Europa har. Vad tycker ni 8 Sidor?
Landet måste måste vara demokrati.