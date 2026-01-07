Protester fortsätter i Iran

Den senaste veckan

har det varit stora protester

i landet Iran.

Det ska vara de största protesterna

på flera år.

Folk i nästan alla delar

av Iran protesterar.

De protesterar mot

landets ledare.

Det har blivit våldsamt

när poliser försökt

stoppa protesterna.

Minst 35 personer

har blivit dödade.

Fyra av dem ska vara barn.

Över tusen människor

har blivit gripna av poliser.

Det säger folk som

kämpar för demokrati i Iran.

Protesterna handlar bland

annat om pengar.

Många i Iran har det svårt.

Det är inflation,

pengarnas värde har sjunkit

mycket den senaste tiden.

Det är svårt att veta

exakt vad som händer i Iran.

Tidningar och tv styrs

av landets ledare.

Iran är inte en demokrati.

Landet har religiösa,

muslimska ledare.

Folket kan inte fritt

välja sina ledare.

8 SIDOR/TT