USA stoppade fartyg

USA har stoppat

ett stort fartyg i havet Atlanten

ungefär 20 mil från Island.

Det hände på onsdagen.

USA ska ha följt efter fartyget

i flera veckor.

De säger att de stoppade fartyget

med hjälp av stridsflygplan

från Storbritannien.

Fartyget skulle köra olja

åt Ryssland.

Det skulle hämta olja

i landet Venezuela.

Oljan skulle sedan

användas av brottslingar.

Det säger USA.

USA har förbjudit all handel

med olja från Venezuela.

Efter att USA nyligen

attackerat Venezuela

vill de börja kontrollera oljan.

– Vi kommer att ta olja.

Det säger USAs ledare

Donald Trump.

Ryssland är arga.

Att ta fartyget

är ett brott mot

Förenta Nationernas

lagar för havet.

Experter säger att det nu

kan bli svårare att få Ryssland

att vilja prata med USA

om fred i Ukraina.

Senare på onsdagen

stoppade USA ett till fartyg.

De säger att det fartyget också

skulle köra olja från Venezuela.

