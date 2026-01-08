Världen

En person i jacka och keps tittar med kikare mot ett stort fartyg på havet.

USAs militärer tittar med kikare på det stora fartyget. Foto: US EUROPEAN COMMAND via AFP/TT

USA stoppade fartyg

USA har stoppat
ett stort fartyg i havet Atlanten
ungefär 20 mil från Island.
Det hände på onsdagen.

USA ska ha följt efter fartyget
i flera veckor.
De säger att de stoppade fartyget
med hjälp av stridsflygplan
från Storbritannien.

Fartyget skulle köra olja
åt Ryssland.
Det skulle hämta olja
i landet Venezuela.
Oljan skulle sedan
användas av brottslingar.
Det säger USA.

USA har förbjudit all handel
med olja från Venezuela.
Efter att USA nyligen
attackerat Venezuela
vill de börja kontrollera oljan.

– Vi kommer att ta olja.

Det säger USAs ledare
Donald Trump.

Ryssland är arga.
Att ta fartyget
är ett brott mot
Förenta Nationernas
lagar för havet.

Experter säger att det nu
kan bli svårare att få Ryssland
att vilja prata med USA
om fred i Ukraina.

Senare på onsdagen
stoppade USA ett till fartyg.
De säger att det fartyget också
skulle köra olja från Venezuela.

8 januari 2026

  1. Anna skriver:
    8 januari, 2026 kl. 16:01

    Ryssland har ingenting med detta att göra.

Fler liknande artiklar