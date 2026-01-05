Venezuela undrar om framtiden

På lördagen attackerade USA

Venezuelas huvudstad Caracas.

Ledaren Nicolás Maduro

och hans fru togs till fånga.

De fördes till USA.

Senare på måndagen ska Maduro

till en amerikansk domstol.

USA säger att Maduro

gjort brott med knark och vapen.

I Venezuela undrar många

hur framtiden i landet ska bli.

– Det känns overkligt.

Vi är inget land som krigar.

Kan vi leva som vanligt

eller ska vi stanna hemma?

Det säger Luis

som bor i Caracas.

Han är orolig.

Han är motståndare till Maduro.

Han är glad att USA

tagit honom till fånga.

Luis och många andra i Venezuela

önskar att politikern

María Corina Machado

ska bli ny ledare.

Hon fick nyligen Nobels pris i fred.

Men USA säger att de

ska styra Venezuela.

USA säger att de ska

jobba ihop med Delcy Rodríguez.

Hon är med i Maduros regering.

USA har i flera månader

attackerat båtar utanför Venezuela.

USA säger att de ska fortsätta

att attackera båtar

för att stoppa droger.

USAs ledare Trump hotar nu

att också attackera landet Colombia.

Colombia ligger intill Venezuela.

Trump säger att Colombia

också gör droger

och säljer till USA.

Experter säger att USAs attack

mot Venezuela kan vara olaglig.

Lagen säger att länder

inte ska använda våld

mot andra länder.

Länder ska inte attackera

andra länders regeringar.

