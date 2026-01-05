Världen
Människor i staden Caracas står i kö. Många affärer är stängda efter attacken. Foto: Ariana Cubillos/AP/TT
Personer med vapen stoppar en moped. Personerna med vapen stödjer Maduro. Foto: Ariana Cubillos/AP/TT
USA bombade mot flera platser i huvudstaden Caracas. Det brinner i militärernas kontor. Foto: AFP/TT
USA poliser går med Venezuelas president Nicolás Maduro. Foto: Rapid Response 47:s konto på X via AFP/TT
Människor i Caracas bränner en amerikansk flagga. Foto: Ariana Cubillos/AP/TT
Venezuela undrar om framtiden
På lördagen attackerade USA
Venezuelas huvudstad Caracas.
Ledaren Nicolás Maduro
och hans fru togs till fånga.
De fördes till USA.
Senare på måndagen ska Maduro
till en amerikansk domstol.
USA säger att Maduro
gjort brott med knark och vapen.
I Venezuela undrar många
hur framtiden i landet ska bli.
– Det känns overkligt.
Vi är inget land som krigar.
Kan vi leva som vanligt
eller ska vi stanna hemma?
Det säger Luis
som bor i Caracas.
Han är orolig.
Han är motståndare till Maduro.
Han är glad att USA
tagit honom till fånga.
Luis och många andra i Venezuela
önskar att politikern
María Corina Machado
ska bli ny ledare.
Hon fick nyligen Nobels pris i fred.
Men USA säger att de
ska styra Venezuela.
USA säger att de ska
jobba ihop med Delcy Rodríguez.
Hon är med i Maduros regering.
USA har i flera månader
attackerat båtar utanför Venezuela.
USA säger att de ska fortsätta
att attackera båtar
för att stoppa droger.
USAs ledare Trump hotar nu
att också attackera landet Colombia.
Colombia ligger intill Venezuela.
Trump säger att Colombia
också gör droger
och säljer till USA.
Experter säger att USAs attack
mot Venezuela kan vara olaglig.
Lagen säger att länder
inte ska använda våld
mot andra länder.
Länder ska inte attackera
andra länders regeringar.
8 SIDOR/TT
Venezuela
- Landet Venezuela ligger
i norra Sydamerika.
- Caracas är huvudstad.
- Nicolás Maduro har varit ledare
sedan år 2013.
- Han har bland annat fått kritik
för att det var fusk
i det senaste valet.
- Många har flytt från landet
under tiden som Maduro har styrt.
- Många i landet är fattiga.
5 januari 2026
rensa knarket i Columbia tramp. ta över Columbia det blir jättebra. 😍😍
Jag tycker att María Corina Machado borde vara ledare över Venezuela inte USA.😔😔😔😢😢😢😤😤😤😠😠😠