Världen

Machado ser glad ut.

María Corina Machado utanför Vita huset efter mötet med Trump. Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP/TT

Hon gav sitt pris till Trump

Politikern María Corina Machado
från landet Venezuela
fick nyligen
Nobels pris för fred.

Hon kämpar för demokrati
i Venezuela.

Men nu har hon
gett bort medaljen
som hon fick i pris.
Hon har gett den
till USAs ledare Donald Trump.

Det gjorde hon
när de träffades i torsdags.

Redan när Machado fick priset
sa hon att hon ville
dela det med Donald Trump.

Hon ville också ha
hjälp av Trump och USA
att ändra politiken i Venezuela.
Machado fick kritik
för att hon sa det.

Nyligen hände det
som Machado ville.
Militärer från USA
gick in i Venezuela
och tog fast
ledaren Nicolás Maduro.

Men Machado har inte
blivit ny ledare i Venezuela.
USA har bestämt
att landets vice president
Delcy Rodríguez ska styra.

Trots det lämnade
Machado sin medalj till Trump
på mötet i torsdags.

Trump ska ha
tackat för medaljen.

Trump har inte fått
Nobels pris på riktigt.
Det säger gruppen
som styr över priset.

8 SIDOR/TT

Hon är ny ledare i Venezuela

16 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
10 kommentarer
  1. Impeach skriver:
    16 januari, 2026 kl. 10:44

    Att ta emot en medalj som man faktiskt inte förtjänat är patetiskt

    Svara
  2. Bu bu skriver:
    16 januari, 2026 kl. 11:20

    Donald trump ringde för nobelpris viket konstikt en rik och president som gjörde men det känns det var planerat at lura Vensualan. Nu har de grönlands plan och lura många land

    Svara
  3. AM skriver:
    16 januari, 2026 kl. 11:36

    Hon är verkligen en sliskig människa och det är skamligt för att hon har fått Nobel priset🤮

    Svara
  4. DEZIBELLE skriver:
    16 januari, 2026 kl. 12:29

    Förlåt men han har inte gjort något bra tycker jag så varför ska han få de dära priset 🖤🖤❤

    Svara
  5. Joakim skriver:
    16 januari, 2026 kl. 12:37

    Underbart!
    Även om han är osmidig och bufflig så försöker han iaf att göra något åt saker och ting i världen. FN och höga politiker vet inte riktigt vad dom ska göra…

    Svara
  6. J skriver:
    16 januari, 2026 kl. 12:40

    Donald trump 🦆 Han är så smart 🥇😅
    Machado fick cash 💰 istället

    Svara
  7. Sah skriver:
    16 januari, 2026 kl. 12:45

    Tyvärr han förtjänar inte den.

    Svara
  8. skibidirizzler123 skriver:
    16 januari, 2026 kl. 12:49

    Det gör man inte bara kom igen🤢

    Svara
  9. Svenne skriver:
    16 januari, 2026 kl. 15:44

    Bra att trump fick medaljen han förtjänar den

    Svara
  10. lägg dig inte i det skriver:
    16 januari, 2026 kl. 19:08

    Trump förtjänar verkligen inte detta. De är vidriga horor, dessa människor i Amerika.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar