Världen
María Corina Machado utanför Vita huset efter mötet med Trump. Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP/TT
Hon gav sitt pris till Trump
Politikern María Corina Machado
från landet Venezuela
fick nyligen
Nobels pris för fred.
Hon kämpar för demokrati
i Venezuela.
Men nu har hon
gett bort medaljen
som hon fick i pris.
Hon har gett den
till USAs ledare Donald Trump.
Det gjorde hon
när de träffades i torsdags.
Redan när Machado fick priset
sa hon att hon ville
dela det med Donald Trump.
Hon ville också ha
hjälp av Trump och USA
att ändra politiken i Venezuela.
Machado fick kritik
för att hon sa det.
Nyligen hände det
som Machado ville.
Militärer från USA
gick in i Venezuela
och tog fast
ledaren Nicolás Maduro.
Men Machado har inte
blivit ny ledare i Venezuela.
USA har bestämt
att landets vice president
Delcy Rodríguez ska styra.
Trots det lämnade
Machado sin medalj till Trump
på mötet i torsdags.
Trump ska ha
tackat för medaljen.
Trump har inte fått
Nobels pris på riktigt.
Det säger gruppen
som styr över priset.
8 SIDOR/TT
16 januari 2026
Att ta emot en medalj som man faktiskt inte förtjänat är patetiskt
Donald trump ringde för nobelpris viket konstikt en rik och president som gjörde men det känns det var planerat at lura Vensualan. Nu har de grönlands plan och lura många land
Hon är verkligen en sliskig människa och det är skamligt för att hon har fått Nobel priset🤮
Förlåt men han har inte gjort något bra tycker jag så varför ska han få de dära priset 🖤🖤❤
Underbart!
Även om han är osmidig och bufflig så försöker han iaf att göra något åt saker och ting i världen. FN och höga politiker vet inte riktigt vad dom ska göra…
Donald trump 🦆 Han är så smart 🥇😅
Machado fick cash 💰 istället
Tyvärr han förtjänar inte den.
Det gör man inte bara kom igen🤢
Bra att trump fick medaljen han förtjänar den
Trump förtjänar verkligen inte detta. De är vidriga horor, dessa människor i Amerika.