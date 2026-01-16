Hon gav sitt pris till Trump

Politikern María Corina Machado

från landet Venezuela

fick nyligen

Nobels pris för fred.

Hon kämpar för demokrati

i Venezuela.

Men nu har hon

gett bort medaljen

som hon fick i pris.

Hon har gett den

till USAs ledare Donald Trump.

Det gjorde hon

när de träffades i torsdags.

Redan när Machado fick priset

sa hon att hon ville

dela det med Donald Trump.

Hon ville också ha

hjälp av Trump och USA

att ändra politiken i Venezuela.

Machado fick kritik

för att hon sa det.

Nyligen hände det

som Machado ville.

Militärer från USA

gick in i Venezuela

och tog fast

ledaren Nicolás Maduro.

Men Machado har inte

blivit ny ledare i Venezuela.

USA har bestämt

att landets vice president

Delcy Rodríguez ska styra.

Trots det lämnade

Machado sin medalj till Trump

på mötet i torsdags.

Trump ska ha

tackat för medaljen.

Trump har inte fått

Nobels pris på riktigt.

Det säger gruppen

som styr över priset.

