Världen
Föräldrar protesterar utanför domstolen. De visar bilder på sina barn som dött. Foto: Jordan Strauss/AP/TT
Föräldrar vill straffa företagen
Föräldrar protesterar
utanför en domstol i USA.
Domstolen ligger
i Los Angeles
i området Kalifornien.
De vill att företagen
Meta och Google ska straffas.
Meta äger appen Instagram.
Google äger sajten Youtube.
Föräldrarna säger
att deras barn
mår dåligt av sajterna.
En del barn har
tagit livet av sig.
Föräldrarna säger
att det beror på saker
i apparna.
Nu börjar en rättegång
mot företagen.
Åklagaren vill att företagen
ska straffas för
hur apparna är gjorda.
– Jag ska bevisa
att bolagen gjort appar
som gör barnen beroende,
säger åklagaren.
Om företagen döms
kan de behöva
ta mer ansvar.
De kan behöva ändra apparna
så barn inte blir beroende.
Mark Zuckerberg är chef för Meta.
Han kan behöva vara
vittne i rättegången.
Experter säger att rättegången
kommer att ta lång tid.
8 SIDOR/TT
Barn och internet
- Många barn använder
internet varje dag.
- Instagram, Youtube och Snapchat
är vanligaste apparna att använda.
- Nästan alla mellan 8 och 19 år
använder internet varje dag.
- Många föräldrar är oroliga
för att barn ska bli beroende.
- Informationen kommer från undersökningen
Svenskarna och internet.
10 februari 2026
det var bättre förr. barnen är förstörda idag.
Håller med
Tycker att det är fel. Men ni menar väl straffa istället för staffa 8 sidor ?
Hej Vinne!
Du har rätt.
Vi skrev fel.
Vi har ändrat nu.
/8 Sidor
Vi vill att EU-lagstiftningen uppdateras till 16 års åldersgräns.