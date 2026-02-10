Världen

Flera personer står bredvid varandra framför ett stort hus. De håller i fotografier och på marken finns fotografier.

Föräldrar protesterar utanför domstolen. De visar bilder på sina barn som dött. Foto: Jordan Strauss/AP/TT

Föräldrar vill straffa företagen

Föräldrar protesterar
utanför en domstol i USA.
Domstolen ligger
i Los Angeles
i området Kalifornien.

De vill att företagen
Meta och Google ska straffas.
Meta äger appen Instagram.
Google äger sajten Youtube.

Föräldrarna säger
att deras barn
mår dåligt av sajterna.
En del barn har
tagit livet av sig.
Föräldrarna säger
att det beror på saker
i apparna.

Nu börjar en rättegång
mot företagen.
Åklagaren vill att företagen
ska straffas för
hur apparna är gjorda.

– Jag ska bevisa
att bolagen gjort appar
som gör barnen beroende,
säger åklagaren.

Om företagen döms
kan de behöva
ta mer ansvar.
De kan behöva ändra apparna
så barn inte blir beroende.

Mark Zuckerberg är chef för Meta.
Han kan behöva vara
vittne i rättegången.

Experter säger att rättegången
kommer att ta lång tid.

8 SIDOR/TT

Barn och internet

  • Många barn använder
    internet varje dag.
  • Instagram, Youtube och Snapchat
    är vanligaste apparna att använda.
  • Nästan alla mellan 8 och 19 år
    använder internet varje dag.
  • Många föräldrar är oroliga
    för att barn ska bli beroende.
  • Informationen kommer från undersökningen
    Svenskarna och internet.

10 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. . skriver:
    10 februari, 2026 kl. 10:16

    det var bättre förr. barnen är förstörda idag.

    Svara
  2. Anonym skriver:
    10 februari, 2026 kl. 10:18

    Håller med

    Svara
  3. Vinne skriver:
    10 februari, 2026 kl. 11:37

    Tycker att det är fel. Men ni menar väl straffa istället för staffa 8 sidor ?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      10 februari, 2026 kl. 11:38

      Hej Vinne!

      Du har rätt.
      Vi skrev fel.
      Vi har ändrat nu.

      /8 Sidor

  4. None skriver:
    10 februari, 2026 kl. 21:06

    Vi vill att EU-lagstiftningen uppdateras till 16 års åldersgräns.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

