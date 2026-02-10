Föräldrar vill straffa företagen

Föräldrar protesterar

utanför en domstol i USA.

Domstolen ligger

i Los Angeles

i området Kalifornien.

De vill att företagen

Meta och Google ska straffas.

Meta äger appen Instagram.

Google äger sajten Youtube.

Föräldrarna säger

att deras barn

mår dåligt av sajterna.

En del barn har

tagit livet av sig.

Föräldrarna säger

att det beror på saker

i apparna.

Nu börjar en rättegång

mot företagen.

Åklagaren vill att företagen

ska straffas för

hur apparna är gjorda.

– Jag ska bevisa

att bolagen gjort appar

som gör barnen beroende,

säger åklagaren.

Om företagen döms

kan de behöva

ta mer ansvar.

De kan behöva ändra apparna

så barn inte blir beroende.

Mark Zuckerberg är chef för Meta.

Han kan behöva vara

vittne i rättegången.

Experter säger att rättegången

kommer att ta lång tid.

8 SIDOR/TT