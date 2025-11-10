Danmark stoppar appar

Barn i Danmark ska inte

få använda vissa appar i mobiler.

Det har Danmarks regering

bestämt tillsammans

med andra partier.

Förbudet gäller appar

som Tiktok, Snapchat och Instagram.

I apparna kan folk skriva

och dela filmer och bilder

med varandra.

Apparna är populära.

Men en del unga människor

mår dåligt av att använda dem.

– Nu ska vi bli bättre

på att ta hand om

våra barn och unga.

Det säger Danmarks

statsminister Mette Frederiksen.

Förbudet ska gälla

alla barn upp till 15 år.

Men om föräldrarna säger ja

kan barn från 13 år

få använda apparna.

Det är inte klart

hur apparna ska stoppas.

Många appar är inte danska.

Och en del appar har

redan regler om ålder.

Förra året förbjöd landet

Australien sociala medier

för barn under 16 år.

Där måste företag som

äger apparna stoppa barn

att använda apparna.

Annars kan företagen

straffas med böter.

Lagen i Australien

börjar gälla i december i år.

8 SIDOR/TT