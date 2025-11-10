Världen
Många barn mår dåligt av att använda vissa appar. Foto: Gorm Kallestad/NTB
Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix
Danmark stoppar appar
Barn i Danmark ska inte
få använda vissa appar i mobiler.
Det har Danmarks regering
bestämt tillsammans
med andra partier.
Förbudet gäller appar
som Tiktok, Snapchat och Instagram.
I apparna kan folk skriva
och dela filmer och bilder
med varandra.
Apparna är populära.
Men en del unga människor
mår dåligt av att använda dem.
– Nu ska vi bli bättre
på att ta hand om
våra barn och unga.
Det säger Danmarks
statsminister Mette Frederiksen.
Förbudet ska gälla
alla barn upp till 15 år.
Men om föräldrarna säger ja
kan barn från 13 år
få använda apparna.
Det är inte klart
hur apparna ska stoppas.
Många appar är inte danska.
Och en del appar har
redan regler om ålder.
Förra året förbjöd landet
Australien sociala medier
för barn under 16 år.
Där måste företag som
äger apparna stoppa barn
att använda apparna.
Annars kan företagen
straffas med böter.
Lagen i Australien
börjar gälla i december i år.
8 SIDOR/TT
10 november 2025