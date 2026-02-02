Världen
Lastbilar som ska in i Gaza med mat och annat. Foto: Mohamed Arafat/AP/TT
Gräns till Gaza öppnar
Nu öppnar en gräns
mellan landet Egypten
och det palestinska området Gaza.
Det är en del av USAs plan
för hur det ska bli fred mellan
Israel och gruppen Hamas
som styr i Gaza.
Gränsen som öppnar
ligger i staden Rafah.
Under kriget
mellan Israel och Hamas
har det varit väldigt svårt
att komma in och ut ur Gaza.
Ofta har Israel stängt gränserna.
Israel har haft kontroll
även över gränsen i Rafah.
Nu är det en paus i kriget.
Men samtidigt fortsätter våldet.
Israels militärer kom med flygplan
och bombade Gaza i lördags.
Ungefär trettio människor dog.
Sex av dem var barn.
Det säger myndigheter
i Gaza som styrs av Hamas.
Israels militärer säger
att de bombade efter att de
hade sett åtta palestinier
med vapen i staden Rafah.
Därför bombade de
mot terrorister i Gaza,
säger Israels militärer.
8 SIDOR/TT
2 februari 2026