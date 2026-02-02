Gräns till Gaza öppnar

Nu öppnar en gräns

mellan landet Egypten

och det palestinska området Gaza.

Det är en del av USAs plan

för hur det ska bli fred mellan

Israel och gruppen Hamas

som styr i Gaza.

Gränsen som öppnar

ligger i staden Rafah.

Under kriget

mellan Israel och Hamas

har det varit väldigt svårt

att komma in och ut ur Gaza.

Ofta har Israel stängt gränserna.

Israel har haft kontroll

även över gränsen i Rafah.

Nu är det en paus i kriget.

Men samtidigt fortsätter våldet.

Israels militärer kom med flygplan

och bombade Gaza i lördags.

Ungefär trettio människor dog.

Sex av dem var barn.

Det säger myndigheter

i Gaza som styrs av Hamas.

Israels militärer säger

att de bombade efter att de

hade sett åtta palestinier

med vapen i staden Rafah.

Därför bombade de

mot terrorister i Gaza,

säger Israels militärer.

