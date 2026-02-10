Han blev dödad i Iran

Flera tusen människor

blev dödade av poliserna i Iran.

En av dem var 16-åriga

pojken Sina Ashgbousi.

Det var i december förra året

som folk i Iran började

att protestera mot regeringen.

De gick ut på gatorna.

Regeringen stängde av

telefonerna och internet i landet.

De skickade ut poliser

som sköt och dödade folk.

En av dem som protesterade

var pojken Sina Ashgbousi.

Han ville ha frihet.

– Han hade hopp.

Det säger hans släkting

till nyhetsbyrån TT.

Men Sina och flera andra

blev dödade av poliserna.

Det hände den 8 januari.

Det var tänkt att Sina

skulle flytta till ett annat land

och studera där.

Men så blev det inte.

Nu har protesterna i Iran

slutat för den här gången.

8 SIDOR/TT