Världen
Sina Ashgbousi och folk som protesterar i Iran. Foto: Privat/AP/TT
Han blev dödad i Iran
Flera tusen människor
blev dödade av poliserna i Iran.
En av dem var 16-åriga
pojken Sina Ashgbousi.
Det var i december förra året
som folk i Iran började
att protestera mot regeringen.
De gick ut på gatorna.
Regeringen stängde av
telefonerna och internet i landet.
De skickade ut poliser
som sköt och dödade folk.
En av dem som protesterade
var pojken Sina Ashgbousi.
Han ville ha frihet.
– Han hade hopp.
Det säger hans släkting
till nyhetsbyrån TT.
Men Sina och flera andra
blev dödade av poliserna.
Det hände den 8 januari.
Det var tänkt att Sina
skulle flytta till ett annat land
och studera där.
Men så blev det inte.
Nu har protesterna i Iran
slutat för den här gången.
8 SIDOR/TT
Iran
- Iran är inte ett fritt land.
Det är en diktatur.
- Många iranier har flytt
till andra länder.
Till exempel Sverige.
- Den högsta ledaren
i Iran är Ali Khamenei.
Han är 86 år.
Han har haft makten
sedan år 1989.
- Ibland blir det protester i Iran.
Då blir alltid många
människor dödade av poliser.
- Så var det också år 2022.
Då började folk protestera.
Det hände när
kvinnan Mahsa Amini dog
efter att poliser tagit henne.
10 februari 2026
Irans terroristregim måste störtas.
Tycker synd om dem 😢
hoppas trump hjälper till att göra ordning i Iran
Vad kan en 16 årig kunna ha gjort för att bli dödad av polisen
Han protesterade
mot regeringen.
Det var allt.
/8 Sidor
Vadå slutat för den här gången, den har inte alls slutat, protesterna i Iran fortsätter.
Hej!
Vad vi har sett
så är det inga protester just nu.
Men berätta gärna
var du fått din information
så ska vi undersöka det.
Hälsningar från 8 Sidor