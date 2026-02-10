Världen

Två bilder som sitter ihop. Till vänster en bild på tonåringen Sina. Han tittar in i kameran. Till höger en bild på folk som protesterar på gatan.

Sina Ashgbousi och folk som protesterar i Iran. Foto: Privat/AP/TT

Han blev dödad i Iran

Flera tusen människor
blev dödade av poliserna i Iran.
En av dem var 16-åriga
pojken Sina Ashgbousi.

Det var i december förra året
som folk i Iran började
att protestera mot regeringen.
De gick ut på gatorna.

Regeringen stängde av
telefonerna och internet i landet.
De skickade ut poliser
som sköt och dödade folk.

En av dem som protesterade
var pojken Sina Ashgbousi.
Han ville ha frihet.

– Han hade hopp.

Det säger hans släkting
till nyhetsbyrån TT.

Men Sina och flera andra
blev dödade av poliserna.
Det hände den 8 januari.

Det var tänkt att Sina
skulle flytta till ett annat land
och studera där.
Men så blev det inte.

Nu har protesterna i Iran
slutat för den här gången.

8 SIDOR/TT

Iran

  • Iran är inte ett fritt land.
    Det är en diktatur.
  • Många iranier har flytt
    till andra länder.
    Till exempel Sverige.
  • Den högsta ledaren
    i Iran är Ali Khamenei.
    Han är 86 år.
    Han har haft makten
    sedan år 1989.
  • Ibland blir det protester i Iran.
    Då blir alltid många
    människor dödade av poliser.
  • Så var det också år 2022.
    Då började folk protestera.
    Det hände när
    kvinnan Mahsa Amini dog
    efter att poliser tagit henne.
En person står och håller i en bild. Bilden visar kvinnan Mahsa Amini. Mahsa Amini. Foto: Cliff Owen/AP/TT

10 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
7 kommentarer
  1. D skriver:
    10 februari, 2026 kl. 10:03

    Irans terroristregim måste störtas.

    Svara
  2. Anonym skriver:
    10 februari, 2026 kl. 10:15

    Tycker synd om dem 😢

    Svara
  3. v skriver:
    10 februari, 2026 kl. 12:23

    hoppas trump hjälper till att göra ordning i Iran

    Svara
  4. OLLAAAA skriver:
    10 februari, 2026 kl. 14:15

    Vad kan en 16 årig kunna ha gjort för att bli dödad av polisen

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      10 februari, 2026 kl. 14:48

      Han protesterade
      mot regeringen.
      Det var allt.

      /8 Sidor

  5. Warrior Lion skriver:
    10 februari, 2026 kl. 14:48

    Vadå slutat för den här gången, den har inte alls slutat, protesterna i Iran fortsätter.

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      10 februari, 2026 kl. 15:09

      Hej!

      Vad vi har sett
      så är det inga protester just nu.
      Men berätta gärna
      var du fått din information
      så ska vi undersöka det.

      Hälsningar från 8 Sidor

