Världen
Dansare från en skola för dans uppträder på karnevalen. Foto: Bruna Prado/AP/TT
Hon dansar i karnevalens tävling i salsa. Foto: Silvia Izquierdo/AP/TT
En stor figur som ser ut som en katt och dansare på karnevalen i Rio de Janeiro. Foto: Bruna Prado/AP/TT
Karneval i Brasilien
Det är full fart
på den stora karnevalen
i staden Rio de Janeiro
i landet Brasilien.
Karnevalen är varje år.
Det är Brasiliens största fest.
De som ordnar karnevalen
kallar det för världens största fest.
Folk från hela världen
kommer och tittar.
Det brukar vara flera
miljoner människor på plats.
Människor klär sig i dräkter.
Orkestrar spelar.
Folk dansar på gatorna.
De dansar ofta dansen salsa.
Karnevalen är en tradition
sedan flera hundra år.
För många kristna människor
är karnevalen en fest
innan fastan börjar.
Fastan betyder att folk bara
ska äta lite fram till påsk.
Under fastan ska det inte
vara fest och dans,
tycker många.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
17 februari 2026
Finns det Karneval i Sverige eller I Europa?