Karneval i Brasilien

Det är full fart

på den stora karnevalen

i staden Rio de Janeiro

i landet Brasilien.

Karnevalen är varje år.

Det är Brasiliens största fest.

De som ordnar karnevalen

kallar det för världens största fest.

Folk från hela världen

kommer och tittar.

Det brukar vara flera

miljoner människor på plats.

Människor klär sig i dräkter.

Orkestrar spelar.

Folk dansar på gatorna.

De dansar ofta dansen salsa.

Karnevalen är en tradition

sedan flera hundra år.

För många kristna människor

är karnevalen en fest

innan fastan börjar.

Fastan betyder att folk bara

ska äta lite fram till påsk.

Under fastan ska det inte

vara fest och dans,

tycker många.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR