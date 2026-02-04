Människors rättigheter minskar

Människors rättigheter

i världen minskar.

Det säger organisationen

Human Rights Watch, HRW.

De har gjort

en ny undersökning om det.

Mer än 70 procent

av alla människor i världen

lever i länder

där en eller några få personer

har mycket makt.

Philippe Bolopion leder

organisationen HRW.

Han säger att det är en farlig tid.

Kina, Ryssland och USA

hotar fred, säkerhet, demokrati

och människors rättigheter.

Nu måste länder

med stark demokrati

samarbeta mer.

De måste se till att skydda

människors rättigheter

och ländernas demokrati.

Länder som har stark demokrati är

• Länderna i Europeiska Unionen, EU

• Kanada

• Japan

• Sydkorea

• Brasilien

• Sydafrika

• Australien

– De här länderna

har lite makt

om de jobbar ensamma.

Men tillsammans

har de mycket makt.

Det säger Bolopion

till Sveriges Radio.

Men även i länder med demokrati

minskar rättigheterna

för en del människor.

Så är det för invandrare

och hbtqi-personer.

Det visar undersökningen.

