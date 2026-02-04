Världen

Han har skjorta och kavaj.

Philippe Bolopion leder organisationen Humans Rights Watch. De undersöker mänskliga rättigheter i världen. Foto: Ian Langsdon/AFP/TT

Människors rättigheter minskar

Människors rättigheter
i världen minskar.

Det säger organisationen
Human Rights Watch, HRW.
De har gjort
en ny undersökning om det.

Mer än 70 procent
av alla människor i världen
lever i länder
där en eller några få personer
har mycket makt.

Philippe Bolopion leder
organisationen HRW.

Han säger att det är en farlig tid.
Kina, Ryssland och USA
hotar fred, säkerhet, demokrati
och människors rättigheter.

Nu måste länder
med stark demokrati
samarbeta mer.
De måste se till att skydda
människors rättigheter
och ländernas demokrati.

Länder som har stark demokrati är

• Länderna i Europeiska Unionen, EU
• Kanada
• Japan
• Sydkorea
• Brasilien
• Sydafrika
• Australien

– De här länderna
har lite makt
om de jobbar ensamma.
Men tillsammans
har de mycket makt.

Det säger Bolopion
till Sveriges Radio.

Men även i länder med demokrati
minskar rättigheterna
för en del människor.
Så är det för invandrare
och hbtqi-personer.

Det visar undersökningen.

8 SIDOR

De mänskliga rättigheterna

  • Organisationen
    Förenta Nationerna, FN,
    har bestämt om de
    mänskliga rättigheterna.
  • Det är en sorts regler
    som ska minska orättvisor.
  • FN skrev ner reglerna år 1948.
  • Reglerna säger att alla människor
    har rätt till frihet, utbildning
    och hjälp av domstolar
    till exempel.
  • Reglerna ska hjälpa länder
    att behandla alla sina medborgare
    på ett rättvist sätt.
  • FNs mänskliga rättigheter.
En stor sal med fler bänkar. Personer sitter vid bänkarna. På två skärmar syns den som pratar. Förenta Nationernas kontor ligger i staden New York i USA. Foto: Yuki Iwamura/AP/TT

4 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. mormor en klagande svensk skriver:
    4 februari, 2026 kl. 10:38

    först tror jag

    Svara
  2. MILENA skriver:
    4 februari, 2026 kl. 10:57

    😮😔

    Svara
  3. Dömda blir ni Var så säker skriver:
    4 februari, 2026 kl. 14:34

    Det är korrupt överallt. Och människorna visar sitt rätta jag och roffar bara åt sig.
    Lögnen blir sanningen och sanningen blir lögnen.

    Svara
