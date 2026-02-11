Världen

Han pratar i en mikrofon.

Aziz Akhannouch. Foto: Mosa'ab Elshamy/AP/TT

Marockos ledare ska sluta

Aziz Akhannouch
är ledare för regeringen
i landet Marocko i Afrika.
Han har varit ledare
sedan valet år 2021.

I höstas var det stora
protester mot regeringen.
Det var ungdomar
som ledde protesterna.
Många tusen människor
protesterade på gatorna.

De ville ha bättre sjukvård
och bättre skolor.
De ville att regeringen
skulle sluta.

Nu säger Aziz Akhannouch
att han ska sluta som ledare.

I september är det
ett nytt val i Marocko.
Aziz Akhannouch säger
att han inte kommer
att leda sitt parti i valet.

8 SIDOR/TT

11 februari 2026

