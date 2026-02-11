Marockos ledare ska sluta

Aziz Akhannouch

är ledare för regeringen

i landet Marocko i Afrika.

Han har varit ledare

sedan valet år 2021.

I höstas var det stora

protester mot regeringen.

Det var ungdomar

som ledde protesterna.

Många tusen människor

protesterade på gatorna.

De ville ha bättre sjukvård

och bättre skolor.

De ville att regeringen

skulle sluta.

Nu säger Aziz Akhannouch

att han ska sluta som ledare.

I september är det

ett nytt val i Marocko.

Aziz Akhannouch säger

att han inte kommer

att leda sitt parti i valet.

