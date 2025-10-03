Protester i Marocko

I flera dagar har det varit

protester i landet Marocko.

Många tusen ungdomar

är ute på gatorna och protesterar.

De vill ha bättre sjukvård

och bättre skolor i landet.

De vill att regeringen slutar.

Poliserna är också

ute på gatorna.

Det har blivit våld.

Tre personer som protesterade

har blivit dödade.

Flera hundra

har blivit skadade.

Marocko ska vara med

och ordna VM i fotboll år 2030.

Landet använder

mycket pengar till det.

Folk som protesterar

tycker att landet

ska använda pengarna

till sjukvård i stället.

8 SIDOR/TT