Världen
Ungdomar som protesterar i staden Casablanca i Marocko. Foto: AP/TT
Protester i Marocko
I flera dagar har det varit
protester i landet Marocko.
Många tusen ungdomar
är ute på gatorna och protesterar.
De vill ha bättre sjukvård
och bättre skolor i landet.
De vill att regeringen slutar.
Poliserna är också
ute på gatorna.
Det har blivit våld.
Tre personer som protesterade
har blivit dödade.
Flera hundra
har blivit skadade.
Marocko ska vara med
och ordna VM i fotboll år 2030.
Landet använder
mycket pengar till det.
Folk som protesterar
tycker att landet
ska använda pengarna
till sjukvård i stället.
8 SIDOR/TT
3 oktober 2025