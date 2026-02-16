Världen

Folk protesterar mot Irans ledare.

Över 250 tusen människor i tyska staden München protesterade mot Iran. Foto: Ibrahim Noroozi/AP/TT

Stor protest mot Irans ledare

I lördags var det
en stor protest mot
regeringen i landet Iran.

Protesten var
i tyska staden München.

Över 250 tusen människor
gick ut på gatorna
för att protestera.

Folk protesterade mot
Irans ledare
och deras våld
mot folket i Iran.

De senaste veckorna
har poliser dödat
många människor i Iran
när de protesterat
mot ledarna.

Iran har religiösa
muslimska ledare.
De styr landet mycket hårt.

Reza Pahlavi som är son
till en tidigare ledare i Iran
var med under protesten
i München.

Han sa att han vill
att Iran ska ha fria val
och demokrati.
Han vill vara med
och ordna det.

8 SIDOR/TT

Iran

  • Iran är inte en demokrati.
  • Iran har muslimska ledare
    och hårda religiösa lagar.
    Så har det varit sedan år 1979.
  • Före år 1979 var Iran
    inte heller en demokrati.
    Då styrde shahen.
    Han var Irans kung.
  • Shahen styrde också
    Iran mycket hårt.
    Men då fanns inga
    religiösa lagar.
  • Shahen hette
    Mohammad Reza Pahlavi.
    Han och hans familj
    flydde från Iran år 1979.
  • Shahen lever inte längre.
    Men hans son Reza Pahlavi
    vill komma tillbaka till Iran.
    Han säger att han vill
    att Iran ska bli en demokrati.
Två bilder bredvid varandra. En svartvit bild på kungaklädda shahen, hans fru och lille son. En bild i färg på shahens son som gammal. Shahen styrde Iran före 1979. Nu vill hans son, Reza Pahlavi, styra Iran igen. Foton: TT

16 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Iman skriver:
    16 februari, 2026 kl. 12:16

    Iranier protesterar inte mot Iran utan mot Islamiska Republiken i Iran.

    Kronprinsen bad folket att Kom till demonstrationen och visa deras stöd för honom.

    Också, Iran var en konstitutionell monarki som Sverige före 1978.

    Svara
  2. Frida skriver:
    16 februari, 2026 kl. 13:27

    De(Islamiska Republiken i Iran) har dödat över 35 000 människor
    och har bidragit till spridningen av terrorism. Den här demonstrationen var till stöd för shahen och det modiga iranska folket.
    Det här handlar inte bara om frihet i Iran. Det handlar om frihet i hela världen. Världen skulle vara en bättre plats utan dem.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar