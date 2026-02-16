Världen
Över 250 tusen människor i tyska staden München protesterade mot Iran. Foto: Ibrahim Noroozi/AP/TT
Stor protest mot Irans ledare
I lördags var det
en stor protest mot
regeringen i landet Iran.
Protesten var
i tyska staden München.
Över 250 tusen människor
gick ut på gatorna
för att protestera.
Folk protesterade mot
Irans ledare
och deras våld
mot folket i Iran.
De senaste veckorna
har poliser dödat
många människor i Iran
när de protesterat
mot ledarna.
Iran har religiösa
muslimska ledare.
De styr landet mycket hårt.
Reza Pahlavi som är son
till en tidigare ledare i Iran
var med under protesten
i München.
Han sa att han vill
att Iran ska ha fria val
och demokrati.
Han vill vara med
och ordna det.
8 SIDOR/TT
Iran
- Iran är inte en demokrati.
- Iran har muslimska ledare
och hårda religiösa lagar.
Så har det varit sedan år 1979.
- Före år 1979 var Iran
inte heller en demokrati.
Då styrde shahen.
Han var Irans kung.
- Shahen styrde också
Iran mycket hårt.
Men då fanns inga
religiösa lagar.
- Shahen hette
Mohammad Reza Pahlavi.
Han och hans familj
flydde från Iran år 1979.
- Shahen lever inte längre.
Men hans son Reza Pahlavi
vill komma tillbaka till Iran.
Han säger att han vill
att Iran ska bli en demokrati.
16 februari 2026
Iranier protesterar inte mot Iran utan mot Islamiska Republiken i Iran.
Kronprinsen bad folket att Kom till demonstrationen och visa deras stöd för honom.
Också, Iran var en konstitutionell monarki som Sverige före 1978.
De(Islamiska Republiken i Iran) har dödat över 35 000 människor
och har bidragit till spridningen av terrorism. Den här demonstrationen var till stöd för shahen och det modiga iranska folket.
Det här handlar inte bara om frihet i Iran. Det handlar om frihet i hela världen. Världen skulle vara en bättre plats utan dem.