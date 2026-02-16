Stor protest mot Irans ledare

I lördags var det

en stor protest mot

regeringen i landet Iran.

Protesten var

i tyska staden München.

Över 250 tusen människor

gick ut på gatorna

för att protestera.

Folk protesterade mot

Irans ledare

och deras våld

mot folket i Iran.

De senaste veckorna

har poliser dödat

många människor i Iran

när de protesterat

mot ledarna.

Iran har religiösa

muslimska ledare.

De styr landet mycket hårt.

Reza Pahlavi som är son

till en tidigare ledare i Iran

var med under protesten

i München.

Han sa att han vill

att Iran ska ha fria val

och demokrati.

Han vill vara med

och ordna det.

