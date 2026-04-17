Italiens ledare Giorgia Meloni. Foto: Roberto Monaldo/LaPresse/AP/TT
Italien stoppar samarbete
Italien stoppar ett samarbete
om försvar med Israel.
Samarbetet började år 2016.
Det var mellan
ländernas militärer.
Det handlade också om
forskning och vapen.
Stoppet beror på Israels krig
kriget i Libanon och
i det palestinska området Gaza.
Det säger Italiens
ledare Giorgia Meloni.
Antonio Tajani är minister i Italien.
Han var nyligen i Libanon.
Många vanliga människor
i Libanon har dött
i Israels attacker.
Israels attacker är fel.
Det säger Antonio Tajani.
I det palestinska området Gaza
har över 70 tusen människor dött
sedan kriget började.
8 SIDOR/TT
17 april 2026
Äntligen förstår nån att kriget är ett hot med live.t
Hamas, en terroristorganisation, startade kriget. Allt som följde efter bär de skuld för.
Läs på ni som ljuger och lägger skulden på andra.
En del människor ljuger vanemässigt och märker inte att andra tar avstånd från sådana människor.
Från Libanon skjuter man alltid på civila i Israel. Italien borde kanske säga upp alla sina avtal med Libanon.