Italien stoppar samarbete

Italien stoppar ett samarbete

om försvar med Israel.

Samarbetet började år 2016.

Det var mellan

ländernas militärer.

Det handlade också om

forskning och vapen.

Stoppet beror på Israels krig

kriget i Libanon och

i det palestinska området Gaza.

Det säger Italiens

ledare Giorgia Meloni.

Antonio Tajani är minister i Italien.

Han var nyligen i Libanon.

Många vanliga människor

i Libanon har dött

i Israels attacker.

Israels attacker är fel.

Det säger Antonio Tajani.

I det palestinska området Gaza

har över 70 tusen människor dött

sedan kriget började.

