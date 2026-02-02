Världen
Ungefär 90 tusen människor ska ha varit med i protesterna. Foto: Ondre Deml/AP/TT
Folk protesterar i huvudstaden Prag. Foto: Ondrej/Deml/AP/TT
Tjeckiens president Petr Pavel. Foto: Angelina Katsanis/AP/TT
Protester i Tjeckien
Det är stora protester
i landet Tjeckien.
Folk försvarar
presidenten Petr Pavel.
Han bråkar med
landets regering.
Bråket handlar om
en ny minister
och stödet till landet Ukraina.
Regeringen vill ha
politikern Filip Turek
som minister för miljön.
En tidigare partner
till Filip Turek
har anmält honom
för flera brott.
De ska ha hänt för
15 till 20 år sedan.
Ett av brotten är våldtäkt.
Filip Turek ska också
ha samlat på saker
som har med nazism att göra.
Han ska också ha gjort
nazisternas hälsning.
Därför vägrar presidenten
att säga ja till att ha
honom som minister.
Filip Turek säger att han
är oskyldig till brotten
och att han inte är nazist.
Partiet Motorist är
med i regeringen.
Deras ledare Petr Macinka
har hotat att förstöra
för presidenten om han inte
säger ja till Turek.
Regeringen vill också
minska stödet till Ukraina
i kriget mot Ryssland.
Det vill inte presidenten.
Han vill att Tjeckien
ska hjälpa Ukraina mycket.
Ungefär 90 tusen personer
var med i protesterna.
– Vi är här för
att visa presidenten
att han inte är ensam,
säger en av dem.
8 SIDOR/TT
2 februari 2026