Protester i Tjeckien

Det är stora protester

i landet Tjeckien.

Folk försvarar

presidenten Petr Pavel.

Han bråkar med

landets regering.

Bråket handlar om

en ny minister

och stödet till landet Ukraina.

Regeringen vill ha

politikern Filip Turek

som minister för miljön.

En tidigare partner

till Filip Turek

har anmält honom

för flera brott.

De ska ha hänt för

15 till 20 år sedan.

Ett av brotten är våldtäkt.

Filip Turek ska också

ha samlat på saker

som har med nazism att göra.

Han ska också ha gjort

nazisternas hälsning.

Därför vägrar presidenten

att säga ja till att ha

honom som minister.

Filip Turek säger att han

är oskyldig till brotten

och att han inte är nazist.

Partiet Motorist är

med i regeringen.

Deras ledare Petr Macinka

har hotat att förstöra

för presidenten om han inte

säger ja till Turek.

Regeringen vill också

minska stödet till Ukraina

i kriget mot Ryssland.

Det vill inte presidenten.

Han vill att Tjeckien

ska hjälpa Ukraina mycket.

Ungefär 90 tusen personer

var med i protesterna.

– Vi är här för

att visa presidenten

att han inte är ensam,

säger en av dem.

8 SIDOR/TT