Världen
Abelardo de la Espriella vann valet i Colombia. Foto: Rodrigo Abd/AP/TT
Iván Cepeda förlorade valet i Colombia. Foto: Fernando Vergara/AP/TT
Han vann valet i Colombia
Det har varit val
i landet Colombia
i Sydamerika.
Folket valde
en ny president.
Abelardo de la Espriella
vann valet.
Han är advokat
och jobbar med företag.
Abelardo de la Espriella
är till höger i politiken.
Han får stöd av
USAs president Donald Trump.
Valet var mycket jämnt.
Abelardo de la Espriella
vann med bara en procent
av rösterna före Iván Cepeda.
Iván Cepeda är till
vänster i politiken.
8 SIDOR/TT
25 juni 2026