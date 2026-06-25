Han vann valet i Colombia

Det har varit val

i landet Colombia

i Sydamerika.

Folket valde

en ny president.

Abelardo de la Espriella

vann valet.

Han är advokat

och jobbar med företag.

Abelardo de la Espriella

är till höger i politiken.

Han får stöd av

USAs president Donald Trump.

Valet var mycket jämnt.

Abelardo de la Espriella

vann med bara en procent

av rösterna före Iván Cepeda.

Iván Cepeda är till

vänster i politiken.

8 SIDOR/TT