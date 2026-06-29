Världen
Barn i Tysklands huvudstad Berlin. Foto: Ebrahim Noroozi/AP/TT
Hettan flyttar sig åt öster
I över en vecka
har det varit mycket varmt
i länder i västra
och centrala Europa.
Minst 150 miljoner människor
bor på platser där det varit
över 35 grader varmt.
Det har bland annat
varit mycket varmt
i Frankrike, Spanien, Belgien,
Schweiz, Storbritannien
och Tyskland.
Både i Frankrike och i Spanien
har fler människor än vanligt
dött de senaste dagarna.
Det kan ha med värmen att göra.
I det tyska området Kubschütz
var det 29,4 grader
på natten mellan
lördag och söndag.
Det är rekord i Tyskland.
Det har aldrig varit så varmt
på natten sedan landet
började mäta temperaturen.
I det tyska området
Sachsen-Anhalt var det
över 41 grader varmt i lördags.
Nu flyttar sig hettan
till länder i östra Europa.
I länder som Polen, Rumänien,
Kroatien och Ungern
varnar myndigheterna
för värmen.
8 SIDOR/TT
29 juni 2026
Jag är i Turkiet och myndigheten säga 50 grader
Trevlig sommar allihop!
Fyll skålen med jordgubbar och glass🍓🍨. Jag kommer dricka slush och äta glass hela sommaren🙂.
Mvh/ Maja
Hej då värmen och kom aldrig tillbaka.jag gillar inte värmen. dessutom är det mycket pollen just nu.
Här i Bunkeflostrand är det behagligt att promenera! Glass jag har inte-men frukt vi har-jag har ananas-men i sådant väder folk måste lite anpassa sig-arbeta mindre, dricka ofta och stanna i skugga -även de unga! Det är bra att du är på bra humor Maja-trevlig sommar till dig och din familj!😍😎🥰💜