Hettan flyttar sig åt öster

I över en vecka

har det varit mycket varmt

i länder i västra

och centrala Europa.

Minst 150 miljoner människor

bor på platser där det varit

över 35 grader varmt.

Det har bland annat

varit mycket varmt

i Frankrike, Spanien, Belgien,

Schweiz, Storbritannien

och Tyskland.

Både i Frankrike och i Spanien

har fler människor än vanligt

dött de senaste dagarna.

Det kan ha med värmen att göra.

I det tyska området Kubschütz

var det 29,4 grader

på natten mellan

lördag och söndag.

Det är rekord i Tyskland.

Det har aldrig varit så varmt

på natten sedan landet

började mäta temperaturen.

I det tyska området

Sachsen-Anhalt var det

över 41 grader varmt i lördags.

Nu flyttar sig hettan

till länder i östra Europa.

I länder som Polen, Rumänien,

Kroatien och Ungern

varnar myndigheterna

för värmen.

8 SIDOR/TT