Världen
Räddningstjänsten jobbar efter olyckan med två tåg. Foto: Steven Knap/Ritzau Scanpix/TT
Olycka med tåg i Danmark
Två tåg har krockat i Danmark.
Olyckan hände nära
staden Helsingör
på torsdagens morgon.
Minst 17 personer är skadade.
Fem av dem är mycket skadade.
Några personer har
fått åka till sjukhus.
Tågen som krockade
körde mellan städerna
Hilleröd och Gilleleje.
Det är inte klart
varför olyckan hände.
Tågen verkar ha kört
rakt på varandra.
Trine Egetved är ledare
i kommunen
där olyckan hände.
– Jag är mycket
skakad och chockad.
Många människor
i kommunen åker
med det tåget,
skriver hon
i appen Facebook.
Polis och räddningstjänst
jobbar på platsen.
Sveriges statsminister
Ulf Kristersson har sagt
att Sverige kan hjälpa till.
Han har skrivit till
Danmarks statsminister
Mette Frederiksen om det.
8 SIDOR/TT
23 april 2026
Tråkigt med olycka
Fruktansvärt…hur det kan hända i modern tid??? Vad synd!!!😮😔😢💞
varför hände detta ???
Hej!
Det är inte klart vad som hänt.
Men föraren i ett av tågen
verkar ha kört mot rött ljus.
Det säger en expert.
Då har båda tågen hamnat på samma spår.
Poliserna undersöker nu
hur det kunde hända.
Hälsningar,
8 Sidor
Nej vad tråkigt 😭😭😭😭hoppas polisen fixar detta. Men varför skulle en köra mot rött ljus när man själv kan göra illa sig😢
Vad hemskt. Föraren borde ha högre uppmärksamhet
Jätteroligt