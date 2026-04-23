Räddningstjänsten jobbar efter olyckan med två tåg. Foto: Steven Knap/Ritzau Scanpix/TT

Olycka med tåg i Danmark

Två tåg har krockat i Danmark.
Olyckan hände nära
staden Helsingör
på torsdagens morgon.

Minst 17 personer är skadade.
Fem av dem är mycket skadade.
Några personer har
fått åka till sjukhus.

Tågen som krockade
körde mellan städerna
Hilleröd och Gilleleje.

Det är inte klart
varför olyckan hände.
Tågen verkar ha kört
rakt på varandra.

Trine Egetved är ledare
i kommunen
där olyckan hände.

– Jag är mycket
skakad och chockad.
Många människor
i kommunen åker
med det tåget,
skriver hon
i appen Facebook.

Polis och räddningstjänst
jobbar på platsen.

Sveriges statsminister
Ulf Kristersson har sagt
att Sverige kan hjälpa till.
Han har skrivit till
Danmarks statsminister
Mette Frederiksen om det.

8 SIDOR/TT

23 april 2026

Vad tycker du om nyheten?
9 kommentarer
  1. jjjjjjjjjiiijjill skriver:
    23 april, 2026 kl. 12:21

    åneejjj😭😢

    Svara
  2. Duno skriver:
    23 april, 2026 kl. 12:24

    Tråkigt med olycka

    Svara
  3. MILENA LUISA skriver:
    23 april, 2026 kl. 12:55

    Fruktansvärt…hur det kan hända i modern tid??? Vad synd!!!😮😔😢💞

    Svara
  4. philip skriver:
    23 april, 2026 kl. 12:58

    😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

    Svara
  5. v skriver:
    23 april, 2026 kl. 14:35

    varför hände detta ???

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      23 april, 2026 kl. 14:45

      Hej!

      Det är inte klart vad som hänt.
      Men föraren i ett av tågen
      verkar ha kört mot rött ljus.
      Det säger en expert.
      Då har båda tågen hamnat på samma spår.
      Poliserna undersöker nu
      hur det kunde hända.

      Hälsningar,
      8 Sidor

  6. HEJ💛🌸💛🌸💛🌸💛🌸💛🌸💛🌸 skriver:
    23 april, 2026 kl. 16:17

    Nej vad tråkigt 😭😭😭😭hoppas polisen fixar detta. Men varför skulle en köra mot rött ljus när man själv kan göra illa sig😢

    Svara
  7. Olga skriver:
    23 april, 2026 kl. 16:27

    Vad hemskt. Föraren borde ha högre uppmärksamhet

    Svara
  8. Wictor freundt skriver:
    23 april, 2026 kl. 17:26

    Jätteroligt

    Svara
