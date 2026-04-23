Olycka med tåg i Danmark

Två tåg har krockat i Danmark.

Olyckan hände nära

staden Helsingör

på torsdagens morgon.

Minst 17 personer är skadade.

Fem av dem är mycket skadade.

Några personer har

fått åka till sjukhus.

Tågen som krockade

körde mellan städerna

Hilleröd och Gilleleje.

Det är inte klart

varför olyckan hände.

Tågen verkar ha kört

rakt på varandra.

Trine Egetved är ledare

i kommunen

där olyckan hände.

– Jag är mycket

skakad och chockad.

Många människor

i kommunen åker

med det tåget,

skriver hon

i appen Facebook.

Polis och räddningstjänst

jobbar på platsen.

Sveriges statsminister

Ulf Kristersson har sagt

att Sverige kan hjälpa till.

Han har skrivit till

Danmarks statsminister

Mette Frederiksen om det.

8 SIDOR/TT