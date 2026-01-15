Världen
Lars Løkke Rasmussen och Vivian Motzfeldt. Foto: John McDonnell/AP/TT
De hade möte om Grönland
Ministrar från Danmark,
Grönland och USA
har haft ett möte om Grönland.
Men de kom inte överens.
USAs ledare Donald Trump
säger att USA behöver Grönland
för landets säkerhet.
Kina eller Ryssland kan ta
Grönland annars, säger Trump.
På mötet bestämde ministrarna
att de ska ordna en grupp.
Gruppen ska fortsätta prata
om säkerheten på Grönland.
Vivian Motzfeldt är minister
i Grönlands regering.
Hon sa att hon vill ha
mer samarbete med USA.
Men hon vill inte
att USA ska äga Grönland.
USA hade tidigare mer än
tio tusen soldater på Grönland.
I dag har de bara två hundra.
Det säger Lars Løkke Rasmussen
som är minister
i Danmarks regering.
Några länder från gruppen Nato
skickar nu soldater till Grönland.
De ska träna tillsammans.
Sverige är ett av länderna.
– Vi är många länder
som stöttar Danmark.
Vi visar också att vi tillsammans
kan försvara Grönland.
Det säger Sveriges
statsminister Ulf Kristersson.
Världens största ö
- Grönland är världens största ö.
Där bor ungefär 57 tusen människor.
- Ön är en del av Danmark,
men har en egen riksdag
och regering.
- Donald Trump har sagt
att USA behöver Grönland
för sin säkerhet.
- På Grönland finns
också mycket olja, gas
och viktiga metaller.
