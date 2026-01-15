De hade möte om Grönland

Ministrar från Danmark,

Grönland och USA

har haft ett möte om Grönland.

Men de kom inte överens.

USAs ledare Donald Trump

säger att USA behöver Grönland

för landets säkerhet.

Kina eller Ryssland kan ta

Grönland annars, säger Trump.

På mötet bestämde ministrarna

att de ska ordna en grupp.

Gruppen ska fortsätta prata

om säkerheten på Grönland.

Vivian Motzfeldt är minister

i Grönlands regering.

Hon sa att hon vill ha

mer samarbete med USA.

Men hon vill inte

att USA ska äga Grönland.

USA hade tidigare mer än

tio tusen soldater på Grönland.

I dag har de bara två hundra.

Det säger Lars Løkke Rasmussen

som är minister

i Danmarks regering.

Några länder från gruppen Nato

skickar nu soldater till Grönland.

De ska träna tillsammans.

Sverige är ett av länderna.

– Vi är många länder

som stöttar Danmark.

Vi visar också att vi tillsammans

kan försvara Grönland.

Det säger Sveriges

statsminister Ulf Kristersson.

8 SIDOR/TT