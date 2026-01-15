Världen

De står bakom en mikrofon och pratar.

Lars Løkke Rasmussen och Vivian Motzfeldt. Foto: John McDonnell/AP/TT

De hade möte om Grönland

Ministrar från Danmark,
Grönland och USA
har haft ett möte om Grönland.
Men de kom inte överens.

USAs ledare Donald Trump
säger att USA behöver Grönland
för landets säkerhet.
Kina eller Ryssland kan ta
Grönland annars, säger Trump.

På mötet bestämde ministrarna
att de ska ordna en grupp.
Gruppen ska fortsätta prata
om säkerheten på Grönland.

Vivian Motzfeldt är minister
i Grönlands regering.
Hon sa att hon vill ha
mer samarbete med USA.
Men hon vill inte
att USA ska äga Grönland.

USA hade tidigare mer än
tio tusen soldater på Grönland.
I dag har de bara två hundra.
Det säger Lars Løkke Rasmussen
som är minister
i Danmarks regering.

Några länder från gruppen Nato
skickar nu soldater till Grönland.
De ska träna tillsammans.
Sverige är ett av länderna.

– Vi är många länder
som stöttar Danmark.
Vi visar också att vi tillsammans
kan försvara Grönland.

Det säger Sveriges
statsminister Ulf Kristersson.

8 SIDOR/TT

Världens största ö

  • Grönland är världens största ö.
    Där bor ungefär 57 tusen människor.
  • Ön är en del av Danmark,
    men har en egen riksdag
    och regering.
  • Donald Trump har sagt
    att USA behöver Grönland
    för sin säkerhet.
  • På Grönland finns
    också mycket olja, gas
    och viktiga metaller.
Flagga är hissad bakom ett hus. Grönlands flagga i staden Nuuk på Grönland. Foto: Johan Nilsson/TT

15 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Melle skriver:
    15 januari, 2026 kl. 10:45

    Användbar information 👍

    Svara
  2. Definitivt inte Nino skriver:
    15 januari, 2026 kl. 10:50

    jag ogillar Donald Trump, LÄMNA GRÖNLAND IFRED GRRRRRRR eller annars

    Svara
  3. Leo skriver:
    15 januari, 2026 kl. 10:51

    Viktig information!

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar