Länder hjälper Venezuela

I onsdags var det

två stora jordbävningar

i landet Venezuela

i Sydamerika.

Många hus rasade

när marken skakade.

Minst 589 människor har dött.

Flera tusen har blivit skadade.

Det säger Venezuelas myndigheter.

Men troligen är många fler

döda och skadade.

Människor hamnade

under hus som rasade.

Över 50 tusen människor

saknas fortfarande.

Räddningsarbetare

och vanliga människor

jobbar med att rädda folk.

Flera länder skickar hjälp

till Venezuela.

USA ger hjälp för ungefär

1,5 miljarder kronor.

De skickar personal från

räddningstjänsten och vården.

USA skickar också

två fartyg för militärer,

flygplan och helikoptrar.

Andra länder som skickar hjälp

är Spanien, Frankrike,

Tyskland, Schweiz,

Nederländerna och Mexiko.

Även Sverige

är redo att hjälpa till.

– Vi följer vad som händer

väldigt noga.

Vi har redan pratat med

de stora organisationerna för hjälp

som är på plats i Venezuela.

Det säger Benjamin Dousa

som är Sveriges minister för hjälp.

8 SIDOR/TT