Världen

En hög med rester från ett hus som rasat. Det syns människor och en förstörd bil.

Ett hus som rasat i staden La Guaira i Venezuela. Foto: Javier Campos/APTT

Länder hjälper Venezuela

I onsdags var det
två stora jordbävningar
i landet Venezuela
i Sydamerika.

Många hus rasade
när marken skakade.
Minst 589 människor har dött.
Flera tusen har blivit skadade.
Det säger Venezuelas myndigheter.

Men troligen är många fler
döda och skadade.

Människor hamnade
under hus som rasade.
Över 50 tusen människor
saknas fortfarande.

Räddningsarbetare
och vanliga människor
jobbar med att rädda folk.

Flera länder skickar hjälp
till Venezuela.

USA ger hjälp för ungefär
1,5 miljarder kronor.
De skickar personal från
räddningstjänsten och vården.

USA skickar också
två fartyg för militärer,
flygplan och helikoptrar.

Andra länder som skickar hjälp
är Spanien, Frankrike,
Tyskland, Schweiz,
Nederländerna och Mexiko.

Även Sverige
är redo att hjälpa till.

– Vi följer vad som händer
väldigt noga.
Vi har redan pratat med
de stora organisationerna för hjälp
som är på plats i Venezuela.

Det säger Benjamin Dousa
som är Sveriges minister för hjälp.

8 SIDOR/TT

26 juni 2026

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3 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    26 juni, 2026 kl. 10:12

    🥰😎❤💞💜🙂

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  2. ... skriver:
    26 juni, 2026 kl. 11:01

    Klart att alla länder måste ställ upp.starckars människor som får lida.

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  3. jag älskar min mamma skriver:
    26 juni, 2026 kl. 11:58

    jag skulle kunna tänka mig att åka ditt och hjälpa till med sårade människor.

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