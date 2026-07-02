Världen

Han letar i ett rasat hus. Han har hjälm och munskydd.

En arbetare från Vietnam som letar folk i Venezuela. Foto: Fernando Vergara/AP/TT

Han letar folk som lever

Den 24 juni var det
två stora jordbävningar
i landet Venezuela i Sydamerika.
Över 60 tusen hus rasade.

Arbetare jobbar med att
försöka hitta folk som lever.
Arbetarna letar i husen som rasade.
Folk kan ha fastnat där.

Chansen är liten
att hitta folk som lever.
Det har gått mer än en vecka
sedan jordbävningarna.
Det är svårt att klara sig
så länge utan vatten och mat.

Men några människor har klarat sig.
En tvåårig pojke blev räddad.
Det hände sex dagar
efter jordbävningarna.

Länder hjälper Venezuela.
Sverige ger 25 miljoner kronor.
Flera tusen arbetare
har kommit till landet
för att hjälpa till.

Vi vet säkert att 2 300
människor har dött.
Men det är troligen
väldigt många fler.
50 tusen människor saknas.
Det säger Förenta Nationerna.

Delcy Rodriguez
är president i Venezuela.
Hon säger att landet
ska ha sju dagar av sorg.

8 SIDOR/TT

2 juli 2026

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3 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    2 juli, 2026 kl. 13:03

    JAG HÅLLER TUMMARNA!💞😔

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  2. v skriver:
    2 juli, 2026 kl. 14:44

    hoppas att alla gör som Sverige ger pengar till det drabbade landet.😍😍

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  3. Ali skriver:
    2 juli, 2026 kl. 14:47

    jag har alltid sagt att Sverige är bäst dom hjälper alla i nöd .tack svenska regeringen .

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