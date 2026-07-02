Han letar folk som lever

Den 24 juni var det

två stora jordbävningar

i landet Venezuela i Sydamerika.

Över 60 tusen hus rasade.

Arbetare jobbar med att

försöka hitta folk som lever.

Arbetarna letar i husen som rasade.

Folk kan ha fastnat där.

Chansen är liten

att hitta folk som lever.

Det har gått mer än en vecka

sedan jordbävningarna.

Det är svårt att klara sig

så länge utan vatten och mat.

Men några människor har klarat sig.

En tvåårig pojke blev räddad.

Det hände sex dagar

efter jordbävningarna.

Länder hjälper Venezuela.

Sverige ger 25 miljoner kronor.

Flera tusen arbetare

har kommit till landet

för att hjälpa till.

Vi vet säkert att 2 300

människor har dött.

Men det är troligen

väldigt många fler.

50 tusen människor saknas.

Det säger Förenta Nationerna.

Delcy Rodriguez

är president i Venezuela.

Hon säger att landet

ska ha sju dagar av sorg.

8 SIDOR/TT