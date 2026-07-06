Över 3 300 döda i Venezuela

Den 24 juni var det

två stora jordbävningar

i landet Venezuela.

Massor av människor

dog och blev skadade.

Hus rasade och vägar

blev förstörda.

Räddningsarbetare

jobbar fortfarande med

att söka efter människor

bland husen som rasat.

Över 3 300 människor

har hittats döda.

Nästan 17 tusen människor

har blivit skadade.

Men det kan vara

ännu fler som dött.

Fortfarande saknas

många människor.

8 SIDOR/TT