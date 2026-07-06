Världen

Rasade hus i Venezuela.

Många hus rasade under jordbävningarna i Venezuela. Foto: Matias Delacroix/AP/TT

Över 3 300 döda i Venezuela

Den 24 juni var det
två stora jordbävningar
i landet Venezuela.

Massor av människor
dog och blev skadade.
Hus rasade och vägar
blev förstörda.

Räddningsarbetare
jobbar fortfarande med
att söka efter människor
bland husen som rasat.

Över 3 300 människor
har hittats döda.
Nästan 17 tusen människor
har blivit skadade.

Men det kan vara
ännu fler som dött.
Fortfarande saknas
många människor.

8 SIDOR/TT

6 juli 2026

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4 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    6 juli, 2026 kl. 11:06

    😭😔😴💞

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  2. Katarina skriver:
    6 juli, 2026 kl. 12:32

    i hela världen finns katastrofer, översvämningar jordbävningar ,bränder osv.så har det alltid varit. synd bara att det skördar så många liv.det kallas för naturkatastrofer. detta har förekommit för tusentals årsen.och på den tiden fanns inga avgaser,fabriker mm.

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    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      6 juli, 2026 kl. 14:07

      Hej Katarina!

      Det är ingen som har sagt
      att jordbävningar beror på
      avgaser och fabriker.

      Jordbävningar beror på
      att jordens plattor rör sig.

      Hälsningar från 8 Sidor

  3. Katarina skriver:
    6 juli, 2026 kl. 14:44

    tack för info 8 sidor nu ska jag läsa på ,mycket intressant hur jordbävningar uppstår.

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