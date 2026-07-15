Fler döda har hittats

Den 24 juni var det

två stora jordbävningar

i landet Venezuela.

Många hus rasade.

Människor dog.

Folk jobbar med

att hitta döda människor.

Nu har de hittat

över 4 700 döda.

Men det är många fler

än så som har dött.

Ungefär 50 tusen

människor är saknade.

De finns någonstans

i de rasade husen.

Det säger Förenta Nationerna.

8 SIDOR/TT