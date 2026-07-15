Världen

Flera stora hus med lägenheter har rasat. Kvar på marken är bara sten och grus.

Stora hus som rasat i staden La Guaira i Venezuela. Foto: Ariana Cubillos/AP/TT

Fler döda har hittats

Den 24 juni var det
två stora jordbävningar
i landet Venezuela.
Många hus rasade.
Människor dog.

Folk jobbar med
att hitta döda människor.
Nu har de hittat
över 4 700 döda.

Men det är många fler
än så som har dött.

Ungefär 50 tusen
människor är saknade.
De finns någonstans
i de rasade husen.
Det säger Förenta Nationerna.

8 SIDOR/TT

15 juli 2026

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6 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    15 juli, 2026 kl. 09:26

    💞😢😭😮

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  2. Maja skriver:
    15 juli, 2026 kl. 09:31

    Var har du varit, Milena?
    Du har inte skrivit på länge.

    Svara
  3. MILENA LUISA skriver:
    15 juli, 2026 kl. 10:00

    …ingenstans…jag läser 8 sidor från måndag till fredag som vanligt! Vad kan man skriva under den hemska nyheterna??? Vad? Om du bad ordentligt till Gud för mig så är jag frisk idag och rik!!! Annars hur mår du? Nyheter om Venezuela sårar mig…hoppas att de fick tillräckligt hjälp! Den tjeckiska nyheterna skriver att 20 länder

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  4. MILENA LUISA skriver:
    15 juli, 2026 kl. 10:03

    skicka folk dit…så hoppas att de känner sig inte ensamma! Jag ber att deras psykiska hälsa försämras inte…det är det viktigaste! Det är tur att jag klarar inte öppna venezuelas tv-när det skedde i Turkiet så jag tittade på turkisk tv i 3 veckor! Chock kom senare…uf…det är bara önsdag…😔😴

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  5. Oscar skriver:
    15 juli, 2026 kl. 11:09

    😭😭😭

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  6. . skriver:
    15 juli, 2026 kl. 12:11

    det är många som omkom, synd. RIp.

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