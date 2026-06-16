Världen

Orban pratar och tittar åt sidan.

Viktor Orbán var ledare i Ungern från 2010 till 2026. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/TT

Ny lag stoppar Orbán

Ungerns riksdag
har ändrat hur länge
någon får vara ledare i landet.
Lagen stoppar Viktor Orbán
från att bli ledare igen.

Viktor Orbán ledde
landet i sexton år.
Med den nya lagen
får någon bara vara
ledare i åtta år.

Politiker i Ungern
kan ändra landets
viktigaste lagar snabbt.
Det räcker att 66 procent
av riksdagen säger ja
till ändringen.

Många politiker
röstar med landets
nya ledare Péter Magyar.
Därför gick lagen att ändra.

Orbán är ledare
för partiet Fidesz.
Han förlorade valet
mot Magyar i april i år.

8 SIDOR/TT

16 juni 2026

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