Ny lag stoppar Orbán

Ungerns riksdag

har ändrat hur länge

någon får vara ledare i landet.

Lagen stoppar Viktor Orbán

från att bli ledare igen.

Viktor Orbán ledde

landet i sexton år.

Med den nya lagen

får någon bara vara

ledare i åtta år.

Politiker i Ungern

kan ändra landets

viktigaste lagar snabbt.

Det räcker att 66 procent

av riksdagen säger ja

till ändringen.

Många politiker

röstar med landets

nya ledare Péter Magyar.

Därför gick lagen att ändra.

Orbán är ledare

för partiet Fidesz.

Han förlorade valet

mot Magyar i april i år.

8 SIDOR/TT