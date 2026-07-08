Bästa staden att bo i

Köpenhamn

är världens bästa stad.

Det tycker tidningen

The Economist.

Varje år väljer tidningen

den stad de tycker

är bäst att bo i.

Danmarks huvudstad

Köpenhamn har blivit

bästa staden två år i rad.

Tidningen har jämfört 173 städer

och kollat saker som är viktiga

för folk som bor där.

I Köpenhamn finns bra kultur,

utbildning, sjukvård

och en bra miljö, bland annat.

I staden jobbar folk också

bara 37 timmar i veckan

i stället för de vanliga

40 timmarna.

Tvåa på listan är

Österrikes huvudstad Wien.

Trea blev staden

Melbourne i Australien.

Sämsta staden att bo i

på The Economists lista

blev Syriens huvudstad Damaskus.

8 SIDOR/TT