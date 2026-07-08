Världen
Köpenhamn. Foto: Johan Nilsson/TT
Bästa staden att bo i
Köpenhamn
är världens bästa stad.
Det tycker tidningen
The Economist.
Varje år väljer tidningen
den stad de tycker
är bäst att bo i.
Danmarks huvudstad
Köpenhamn har blivit
bästa staden två år i rad.
Tidningen har jämfört 173 städer
och kollat saker som är viktiga
för folk som bor där.
I Köpenhamn finns bra kultur,
utbildning, sjukvård
och en bra miljö, bland annat.
I staden jobbar folk också
bara 37 timmar i veckan
i stället för de vanliga
40 timmarna.
Tvåa på listan är
Österrikes huvudstad Wien.
Trea blev staden
Melbourne i Australien.
Sämsta staden att bo i
på The Economists lista
blev Syriens huvudstad Damaskus.
8 SIDOR/TT
Tio bästa städerna
- Köpenhamn i Danmark
- Wien i Österrike
- Melbourne i Australien
- Sydney i Australien
- Zürich i Schweiz
- Genève i Schweiz
- Osaka i Japan
- Adelaide i Australien
- Vancouver i Kanada
- Tokyo i Japan
8 juli 2026
Varför finns inte Stockholm med på listan? 😀 Jag trivs bra att bo här!
Hej,
Stockholm är med på listan,
men det är oklart var på listan.
Vi på 8 Sidor har inte hela listan,
den kostar pengar att titta på.
Hälsningar 8 Sidor
jag också .sthm är den finaste stad jag vet.🤗🤗😘😍
Syrien rankas ofta som världens sämsta och farligaste länder att bo i.extrem fattigdom.runt 90 procent av befolkningen lever i fattigdom.
GRATTIS!🥰😎💞
Synd om DAMASEK-jag hade skola där…sorgligt för folk som är ursprungen från DAMASEK! Men PRAG-var ligger de?😴😢😮
6 miljoner syrier har flytt dom senaste 10 åren från Syrien. och jag är en av dom. det var hemskt att bo där. inget bra land att leva i. sverige har blivit mitt nya hemland. jag älskar Sverige jag har fått jobb, tagit hit min familj och nu är jag lycklig, jag älskar Sverige.
UF! Hur gammal är du Orhan? Vad synd! Jag bodde i HOMS 1983/84! Jag är ledsen för krig där! Men spara lite pengar och hjälp till ditt hemland, ok??? !/ Hoppas att jag kan besöka Kopenhamn-jag var där men bara på besök hos turkiska familjer -inte ute! Vad fin att det är bra att bo där! FIN!😊
min mamma är från Danmark
Stockholm Sverige är högt rankad vi behöver satsa på områden där vi sjunkit skolan t.ex det krävs att ta Pisa på Allvar.Förcfam är det Skolan trygg skolväg bostads område.Vård omsorgs kvaliteer.Rena gröna miljöer.
Varför
Jaha… Då flyttar vi till Köpenhamn. Hurra! 🇩🇰
Och Stockholm vår stad och Malmö där jag bor?