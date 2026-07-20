Branden kan vara en olycka  

Flera än hundra hus

har brunnit ner

i staden Drammen i Norge.

Ett helt område med hus

är förstört.

Fler än 400 människor

bodde där.

Deras hus är borta.

Branden började i ett av husen

i fredags eftermiddag.

Det var mycket torrt

och blåsigt.

Husen i området

ligger nära varandra.

Därför spred sig branden

mycket snabbt till andra hus.

Det är en av de värsta bränderna

som har hänt i Norge.

Inga människor

har blivit skadade i branden.

Men flera husdjur

kan ha dött.

Polisen tror att branden

var en olycka.

De ska undersöka mer

om hur elden startade.

Ingen är misstänkt för brott.

Jonas Koran var en av dem

som fick fly från sitt hus.

– Jag såg när grannens hus

började brinna.

Sedan tog det bara

några minuter

innan mitt brann.

Det berättar han

för den norska tidningen VG.

Jonas Koran hann bara

få med sig mobilen

och nycklarna till bilen när han flydde.

Allt annat har brunnit upp.

– Det som har hänt

är fruktansvärt,

säger Norges statsminister

Jonas Geir Störe.

– Men jag är stolt över alla

som arbetat med att släcka branden.

Jag är stolt över att så många

har hjälpt de

som blivit utan bostad,

säger han.

Det kan ta tio dagar till

innan branden är helt släkt.

Det säger personal

som jobbar med att släcka elden.

8 SIDOR/TT