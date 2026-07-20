Världen
Många hus är förstörda av elden i staden Drammen. Foto: Trond R Teigen/NTB/TT
Branden kan vara en olycka
Flera än hundra hus
har brunnit ner
i staden Drammen i Norge.
Ett helt område med hus
är förstört.
Fler än 400 människor
bodde där.
Deras hus är borta.
Branden började i ett av husen
i fredags eftermiddag.
Det var mycket torrt
och blåsigt.
Husen i området
ligger nära varandra.
Därför spred sig branden
mycket snabbt till andra hus.
Det är en av de värsta bränderna
som har hänt i Norge.
Inga människor
har blivit skadade i branden.
Men flera husdjur
kan ha dött.
Polisen tror att branden
var en olycka.
De ska undersöka mer
om hur elden startade.
Ingen är misstänkt för brott.
Jonas Koran var en av dem
som fick fly från sitt hus.
– Jag såg när grannens hus
började brinna.
Sedan tog det bara
några minuter
innan mitt brann.
Det berättar han
för den norska tidningen VG.
Jonas Koran hann bara
få med sig mobilen
och nycklarna till bilen när han flydde.
Allt annat har brunnit upp.
– Det som har hänt
är fruktansvärt,
säger Norges statsminister
Jonas Geir Störe.
– Men jag är stolt över alla
som arbetat med att släcka branden.
Jag är stolt över att så många
har hjälpt de
som blivit utan bostad,
säger han.
Det kan ta tio dagar till
innan branden är helt släkt.
Det säger personal
som jobbar med att släcka elden.
8 SIDOR/TT
20 juli 2026
Vilken tragedi, människor har förlorat allt.
Det står i rubriken ”Branden var en olycka”
och sen står det ner i texten ”Poliserna (tror) att det var en olycka.
Hej Maja!
Vi har skrivit tydligare nu
att poliserna tror
att branden var en olycka.
Ingen person är misstänkt
för brott om branden.
Men poliserna ska undersöka mer
när det inte brinner så mycket.
Hälsningar,
8 Sidor
Säkert någon som har tänt eld på något
HEMSK!😢