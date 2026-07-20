Världen

Människor tittar på förstörda hus. Det ryker.

Många hus är förstörda av elden i staden Drammen. Foto: Trond R Teigen/NTB/TT

Branden kan vara en olycka  

Flera än hundra hus
har brunnit ner
i staden Drammen i Norge.

Ett helt område med hus
är förstört.
Fler än 400 människor
bodde där.
Deras hus är borta.

Branden började i ett av husen
i fredags eftermiddag.
Det var mycket torrt
och blåsigt.
Husen i området
ligger nära varandra.
Därför spred sig branden
mycket snabbt till andra hus.

Det är en av de värsta bränderna
som har hänt i Norge.
Inga människor
har blivit skadade i branden.
Men flera husdjur
kan ha dött.

Polisen tror att branden
var en olycka.
De ska undersöka mer
om hur elden startade.
Ingen är misstänkt för brott.

Jonas Koran var en av dem
som fick fly från sitt hus.

– Jag såg när grannens hus
började brinna.
Sedan tog det bara
några minuter
innan mitt brann.

Det berättar han
för den norska tidningen VG.

Jonas Koran hann bara
få med sig mobilen
och nycklarna till bilen  när han flydde.
Allt annat har brunnit upp.

– Det som har hänt
är fruktansvärt,
säger Norges statsminister
Jonas Geir Störe.

– Men jag är stolt över alla
som arbetat med att släcka branden.
Jag är stolt över att så många
har hjälpt de
som blivit utan bostad,
säger han.

Det kan ta tio dagar till
innan branden är helt släkt.
Det säger personal
som jobbar med att släcka elden.

8 SIDOR/TT

20 juli 2026

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. V skriver:
    20 juli, 2026 kl. 10:39

    Vilken tragedi, människor har förlorat allt.

    Svara
  2. Maja skriver:
    20 juli, 2026 kl. 10:46

    Det står i rubriken ”Branden var en olycka”
    och sen står det ner i texten ”Poliserna (tror) att det var en olycka.

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      20 juli, 2026 kl. 12:05

      Hej Maja!
      Vi har skrivit tydligare nu
      att poliserna tror
      att branden var en olycka.
      Ingen person är misstänkt
      för brott om branden.
      Men poliserna ska undersöka mer
      när det inte brinner så mycket.
      Hälsningar,
      8 Sidor

  3. JonteBronte skriver:
    20 juli, 2026 kl. 12:39

    Säkert någon som har tänt eld på något

    Svara
  4. MILENA LUISA skriver:
    20 juli, 2026 kl. 13:27

    HEMSK!😢

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar