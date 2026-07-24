Folk får komma hem

Brandmännen har släckt

elden i staden Drammen

i Norge.

Över 400 personer blev tvungna

att lämna sina hem

när branden startade

den 17 juli.

Nu får de komma hem.

Branden är den värsta

i Norge på över hundra år.

Många hus brann ned.

Poliserna misstänker

att en person

har startat branden.

De tror att personen

har varit slarvig.

Personen är än så länge

inte misstänkt

för något brott.

8 SIDOR/TT