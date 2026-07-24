Världen

Husen brinner. Tjock rök stiger mot himlen. En helikopter häller vatten på husen. Runt om husen är skog.

En helikopter häller vatten över branden i Drammen. Foto: Thomas Fure/NTB/TT

Folk får komma hem

Brandmännen har släckt
elden i staden Drammen
i Norge.

Över 400 personer blev tvungna
att lämna sina hem
när branden startade
den 17 juli.
Nu får de komma hem.

Branden är den värsta
i Norge på över hundra år.
Många hus brann ned.

Poliserna misstänker
att en person
har startat branden.
De tror att personen
har varit slarvig.

Personen är än så länge
inte misstänkt
för något brott.

8 SIDOR/TT

24 juli 2026

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4 kommentarer
  1. MILENA skriver:
    24 juli, 2026 kl. 10:15

    Räknade de hur mycket är det materiella skada ???

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      24 juli, 2026 kl. 11:59

      Hej!

      Vi vet ännu inte
      vad skadorna kostar.
      Vi vet att över 100 hus
      brann upp helt.
      Flera hus har också blivit skadade
      och måste bli lagade.

      Hälsningar,
      8 Sidor

  2. Maja skriver:
    24 juli, 2026 kl. 11:25

    Det finns säkert nån som dog, eller?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      24 juli, 2026 kl. 11:57

      Hej!
      Nej, inga människor
      har blivit skadade i branden.
      Men flera husdjur
      kan ha dött.

      Hälsningar,
      8 Sidor

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