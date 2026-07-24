Världen
En helikopter häller vatten över branden i Drammen. Foto: Thomas Fure/NTB/TT
Folk får komma hem
Brandmännen har släckt
elden i staden Drammen
i Norge.
Över 400 personer blev tvungna
att lämna sina hem
när branden startade
den 17 juli.
Nu får de komma hem.
Branden är den värsta
i Norge på över hundra år.
Många hus brann ned.
Poliserna misstänker
att en person
har startat branden.
De tror att personen
har varit slarvig.
Personen är än så länge
inte misstänkt
för något brott.
8 SIDOR/TT
24 juli 2026
Räknade de hur mycket är det materiella skada ???
Hej!
Vi vet ännu inte
vad skadorna kostar.
Vi vet att över 100 hus
brann upp helt.
Flera hus har också blivit skadade
och måste bli lagade.
Hälsningar,
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Det finns säkert nån som dog, eller?
Hej!
Nej, inga människor
har blivit skadade i branden.
Men flera husdjur
kan ha dött.
Hälsningar,
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