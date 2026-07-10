Världen
Pedro Sánchez är ledare för Spaniens regering. Foto: O mar Havana/AP/TT
Tolv dog i brand i Spanien
Just nu är det en brand
i skog och mark i Spanien.
Tolv människor har dött.
Spaniens ledare är ledsen.
– Jag känner stor sorg
av det hemska
som hänt med branden.
Det skriver ledaren
Pedro Sánchez på sajten X.
De som har dött är troligen
turister som försökte
komma undan branden.
Fler kan ha dött.
Det är 23 människor som saknas.
Branden är nära staden
Almería i södra Spanien.
Brandmän jobbar med
att försöka släcka branden.
Flera personer såg
när en ledning för el
ramlade ner i marken.
Då började marken brinna.
Det är mycket torrt i marken.
I sommar har det varit
mycket varmt väder
i flera länder i Europa.
Då blir det torrt
i skogar och på marken.
Det är stor risk
att bränder startar.
Det har varit flera
bränder i Frankrike,
Portugal och Spanien.
8 SIDOR/TT
10 juli 2026