Tolv dog i brand i Spanien

Just nu är det en brand

i skog och mark i Spanien.

Tolv människor har dött.

Spaniens ledare är ledsen.

– Jag känner stor sorg

av det hemska

som hänt med branden.

Det skriver ledaren

Pedro Sánchez på sajten X.

De som har dött är troligen

turister som försökte

komma undan branden.

Fler kan ha dött.

Det är 23 människor som saknas.

Branden är nära staden

Almería i södra Spanien.

Brandmän jobbar med

att försöka släcka branden.

Flera personer såg

när en ledning för el

ramlade ner i marken.

Då började marken brinna.

Det är mycket torrt i marken.

I sommar har det varit

mycket varmt väder

i flera länder i Europa.

Då blir det torrt

i skogar och på marken.

Det är stor risk

att bränder startar.

Det har varit flera

bränder i Frankrike,

Portugal och Spanien.

8 SIDOR/TT