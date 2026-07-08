Världen

Två barn hämtar vatten i dunkar.

Många barn har det svårt i kriget i Sudan. Foto: Bernat Armangue/AP/TT

Svårt för barn i Sudan

Det senaste halvåret
har minst tre hundra barn
blivit dödade eller skadade
i kriget i landet Sudan i Afrika.

Det säger en grupp
i Förenta Nationerna, FN.

Barn blir dödade och skadade
i sina hem, på marknader
och på vägar, säger gruppen.

Det är oftast drönare
som dödar eller skadar barnen.

Det har varit krig i Sudan i tre år.
Kriget handlar om vem
som ska ha makten i landet.
Gruppen RSF krigar
mot regeringens soldater.

Nyligen hände en stor
attack med drönare
i området Norra Korfodan.
Minst femton personer
dog i attacken.
Flera var kvinnor.

8 SIDOR/TT

8 juli 2026

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3 kommentarer
  1. V skriver:
    8 juli, 2026 kl. 10:50

    Detta är fruktansvärt, jag kan inte föreställa mig hur människor lider där.

    Svara
  2. MILENA LUISA skriver:
    8 juli, 2026 kl. 13:05

    😴😢😭😠😮

    Svara
  3. Omar skriver:
    8 juli, 2026 kl. 14:00

    föra året skickade sverige 100 miljoner kronor till Sudan. Sverige är ett bra land som hjälper alla fattiga. tack Sverige för eran generositet.

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