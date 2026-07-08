Svårt för barn i Sudan

Det senaste halvåret

har minst tre hundra barn

blivit dödade eller skadade

i kriget i landet Sudan i Afrika.

Det säger en grupp

i Förenta Nationerna, FN.

Barn blir dödade och skadade

i sina hem, på marknader

och på vägar, säger gruppen.

Det är oftast drönare

som dödar eller skadar barnen.

Det har varit krig i Sudan i tre år.

Kriget handlar om vem

som ska ha makten i landet.

Gruppen RSF krigar

mot regeringens soldater.

Nyligen hände en stor

attack med drönare

i området Norra Korfodan.

Minst femton personer

dog i attacken.

Flera var kvinnor.

8 SIDOR/TT