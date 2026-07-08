Världen
Många barn har det svårt i kriget i Sudan. Foto: Bernat Armangue/AP/TT
Svårt för barn i Sudan
Det senaste halvåret
har minst tre hundra barn
blivit dödade eller skadade
i kriget i landet Sudan i Afrika.
Det säger en grupp
i Förenta Nationerna, FN.
Barn blir dödade och skadade
i sina hem, på marknader
och på vägar, säger gruppen.
Det är oftast drönare
som dödar eller skadar barnen.
Det har varit krig i Sudan i tre år.
Kriget handlar om vem
som ska ha makten i landet.
Gruppen RSF krigar
mot regeringens soldater.
Nyligen hände en stor
attack med drönare
i området Norra Korfodan.
Minst femton personer
dog i attacken.
Flera var kvinnor.
8 SIDOR/TT
8 juli 2026
Detta är fruktansvärt, jag kan inte föreställa mig hur människor lider där.
😴😢😭😠😮
föra året skickade sverige 100 miljoner kronor till Sudan. Sverige är ett bra land som hjälper alla fattiga. tack Sverige för eran generositet.