Världen

  • Britain Extreme Weather Heat

    En park i staden London liknar en öken. Allt gräs har torkat. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/TT

  • WEB_UTRIKES

    Jonathan Tutty från Birmingham längtar efter hösten. Foto: Calle Wannerholt/TT

  • Britain Extreme Weather Drought

    Marken är torr runt den kända platsen Stonehenge. Foto: Kin Cheung/AP/TT

  • Britain Extreme Weather Drought

    En stor damm har torkat nära staden Manchester. Foto: Jon Super/AP/TT

Torka i Storbritannien

Sommaren har varit
ovanligt varm
i landet Storbritannien.
Temperaturen har
varit nära 40 grader
flera gånger.

Samtidigt har det
nästan inte regnat alls.
I områdena England
och Wales var månaden juli
den torraste sedan
experter började
mäta hur mycket det regnar.

Det har blivit
stora problem
på grund av vädret.

• Flera tusen människor
har dött av värmen.
• Marken har torkat.
• Skogar har brunnit.
• Folk har fått
använda mindre vatten.

– Det är hemskt.
Jag hoppas hösten
kommer snart.

Det säger Jonathan Tutty
i staden Birmingham.
Han sitter i en park
där gräset är torrt och gult.
Så är det på många platser
i Storbritannien.

– Jag jobbar på en fabrik.
Där inne är det så varmt
att det nästan kokar,
säger han.

Nu larmar landets
bönder också.
Det torra vädret kan
förstöra många skördar.
Det kan bli brist
på mat i höst.

– Vi vet hur jobbig
sommaren har varit
för våra bönder.
De måste kämpa mot
ändringarna i klimatet.

Det säger Emma Hardy
som är Storbritanniens
minister för vatten.

När klimatet ändras
blir det vanligare med
mycket varmt väder.
Det säger experter.

8 SIDOR/TT

28 augusti 2026

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2 kommentarer
  1. nerd skriver:
    28 augusti, 2026 kl. 09:56

    Väääääldigt konstigt för att det brukar regna jättemycket i storbritanien😮😮

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  2. leah skriver:
    28 augusti, 2026 kl. 12:02

    😂

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