Torka i Storbritannien

Sommaren har varit

ovanligt varm

i landet Storbritannien.

Temperaturen har

varit nära 40 grader

flera gånger.

Samtidigt har det

nästan inte regnat alls.

I områdena England

och Wales var månaden juli

den torraste sedan

experter började

mäta hur mycket det regnar.

Det har blivit

stora problem

på grund av vädret.

• Flera tusen människor

har dött av värmen.

• Marken har torkat.

• Skogar har brunnit.

• Folk har fått

använda mindre vatten.

– Det är hemskt.

Jag hoppas hösten

kommer snart.

Det säger Jonathan Tutty

i staden Birmingham.

Han sitter i en park

där gräset är torrt och gult.

Så är det på många platser

i Storbritannien.

– Jag jobbar på en fabrik.

Där inne är det så varmt

att det nästan kokar,

säger han.

Nu larmar landets

bönder också.

Det torra vädret kan

förstöra många skördar.

Det kan bli brist

på mat i höst.

– Vi vet hur jobbig

sommaren har varit

för våra bönder.

De måste kämpa mot

ändringarna i klimatet.

Det säger Emma Hardy

som är Storbritanniens

minister för vatten.

När klimatet ändras

blir det vanligare med

mycket varmt väder.

Det säger experter.

8 SIDOR/TT