Världen
En flod har torkat i Tyskland. Foto: Ebrahim Noroozi/AP/TT
Många dog av värmen
I Tyskland har minst
14 tusen människor dött
på grund av värmen i år.
Det säger myndigheten RKI.
Flest dog i slutet av juni.
Då var temperaturen
runt 40 grader.
Så många har inte dött
av värmen i Tyskland sedan
den varma sommaren år 2018.
De flesta som har dött är gamla.
Andra länder i Europa
har också haft problem
med mycket varmt väder i sommar.
I Spanien har minst
4 500 personer dött
på grund av värmen.
Värmen beror på
ändringar i klimatet.
Klimatet ändras av
människors utsläpp.
Det säger experter.
8 SIDOR/TT
Värmen hotar gamla mer
- Personer över 60 år
har det svårare i värme
än vad forskare tidigare har trott.
- Det visar en ny undersökning.
- Många länder får allt fler gamla.
Samtidigt kommer
mycket varmt väder bli vanligare.
Därför måste länder gör sig
mer redo, säger forskarna.
- Gamla människor svettas mindre.
De har oftare har svagare hjärtan.
De har också ofta andra sjukdomar.
21 augusti 2026
jag hade det också svårt när det var varmt, synd att så många har dött av värmen. 😒😢
Nej det trur inte
nämen gud va tråkigt att höra detta när et är så varm
Synd att så många dör
R.I.P