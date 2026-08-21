Världen

Flodens botten syns på grund av torkan.

En flod har torkat i Tyskland. Foto: Ebrahim Noroozi/AP/TT

Många dog av värmen

I Tyskland har minst
14 tusen människor dött
på grund av värmen i år.
Det säger myndigheten RKI.

Flest dog i slutet av juni.
Då var temperaturen
runt 40 grader.

Så många har inte dött
av värmen i Tyskland sedan
den varma sommaren år 2018.

De flesta som har dött är gamla.
Andra länder i Europa
har också haft problem
med mycket varmt väder i sommar.

I Spanien har minst
4 500 personer dött
på grund av värmen.

Värmen beror på
ändringar i klimatet.
Klimatet ändras av
människors utsläpp.
Det säger experter.

8 SIDOR/TT

Värmen hotar gamla mer

  • Personer över 60 år
    har det svårare i värme
    än vad forskare tidigare har trott.
  • Det visar en ny undersökning.
  • Många länder får allt fler gamla.
    Samtidigt kommer
    mycket varmt väder bli vanligare.
    Därför måste länder gör sig
    mer redo, säger forskarna.
  • Gamla människor svettas mindre.
    De har oftare har svagare hjärtan.
    De har också ofta andra sjukdomar.
En gammal persons händer. En gammal människas händer. Foto: Oscar Olsson/TT

21 augusti 2026

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. Tyra skriver:
    21 augusti, 2026 kl. 10:16

    jag hade det också svårt när det var varmt, synd att så många har dött av värmen. 😒😢

    Svara
  2. Daniel skriver:
    21 augusti, 2026 kl. 12:44

    Nej det trur inte

    Svara
  3. johan johanson gris skriver:
    21 augusti, 2026 kl. 12:58

    nämen gud va tråkigt att höra detta när et är så varm

    Svara
  4. Mio skriver:
    21 augusti, 2026 kl. 13:00

    Synd att så många dör

    Svara
  5. Julius skriver:
    21 augusti, 2026 kl. 13:01

    R.I.P

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar