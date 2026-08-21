Många dog av värmen

I Tyskland har minst

14 tusen människor dött

på grund av värmen i år.

Det säger myndigheten RKI.

Flest dog i slutet av juni.

Då var temperaturen

runt 40 grader.

Så många har inte dött

av värmen i Tyskland sedan

den varma sommaren år 2018.

De flesta som har dött är gamla.

Andra länder i Europa

har också haft problem

med mycket varmt väder i sommar.

I Spanien har minst

4 500 personer dött

på grund av värmen.

Värmen beror på

ändringar i klimatet.

Klimatet ändras av

människors utsläpp.

Det säger experter.

8 SIDOR/TT