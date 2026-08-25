USA vill straffa Iran

USA och Israel startade

krig mot Iran i februari.

Nyligen var det

en lång paus i kriget.

Då skulle USA och Iran

prata om hur kriget

skulle ta slut.

Men inget har hänt.

Nu har USA slutat bomba Iran.

I stället vill de

attackera Iran

på ett annat sätt.

De ska straffa

Irans ekonomi.

– Vi vill stoppa

alla som hjälper

Iran med pengar.

Irans regering ska bli

helt ensam i världen.

Det säger USAs minister

för pengar Scott Bessent.

Han hotar att straffa

alla länder och företag

som försöker hjälpa Iran.

Det gäller särskilt

de som hjälper Iran

med vapen och kärnkraft.

Men även andra delar

av Irans ekonomi

ska straffas.

– Iran kommer

att rasa ihop helt.

Det skriver USAs

president Donald Trump

på sin sida på internet.

Irans regering säger

att USA har förlorat kriget.

Det är därför USA

vill straffa Irans

ekonomi, säger de.

8 SIDOR/TT