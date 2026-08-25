Världen

Porträtt. Bakom honom syns USAs flagga.

Scott Bessent är USAs minister för pengar. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/TT

USA vill straffa Iran

USA och Israel startade
krig mot Iran i februari.
Nyligen var det
en lång paus i kriget.

Då skulle USA och Iran
prata om hur kriget
skulle ta slut.
Men inget har hänt.

Nu har USA slutat bomba Iran.
I stället vill de
attackera Iran
på ett annat sätt.
De ska straffa
Irans ekonomi.

– Vi vill stoppa
alla som hjälper
Iran med pengar.
Irans regering ska bli
helt ensam i världen.

Det säger USAs minister
för pengar Scott Bessent.

Han hotar att straffa
alla länder och företag
som försöker hjälpa Iran.

Det gäller särskilt
de som hjälper Iran
med vapen och kärnkraft.
Men även andra delar
av Irans ekonomi
ska straffas.

– Iran kommer
att rasa ihop helt.

Det skriver USAs
president Donald Trump
på sin sida på internet.

Irans regering säger
att USA har förlorat kriget.
Det är därför USA
vill straffa Irans
ekonomi, säger de.

8 SIDOR/TT

25 augusti 2026

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2 kommentarer
  1. Håkan skriver:
    25 augusti, 2026 kl. 10:33

    Fixa ordet ”hjälper” i stycke 6.

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  2. alibaba skriver:
    25 augusti, 2026 kl. 11:19

    iran 676767676767

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